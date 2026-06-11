Ξεκινά το Μουντιάλ 2026: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο πρώτος αγώνας - Όλο το πρόγραμμα των ομίλων

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σε λίγες ώρες, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Πρόκειται για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας, σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Πρόκειται για «ένα πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα, αφού με το νέο σύστημα διεξαγωγής και τις 48 ομάδες, το παραδοσιακό «Μουντιάλ παύει πλέον να μοιάζει με ''τελική φάση''. Είναι ένα πείραμα που θα φανεί αν θα έχει την ευρεία αποδοχή του κοινού» σχολιάζει η ΕΡΤ.

Τα πρώτα 72 ματς των ομίλων, θυμίζουν περισσότερο διαδικασία προκριματικών, καθώς είναι αρκετές οι εθνικές χαμηλής δυναμικότητας που συμμετέχουν, ενώ τα εισιτήρια για τα νοκ άουτ παίρνουν 32 ομάδες, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτερες τρίτες.

Πρόκειται για τεράστια αλλαγή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 3,5 χρόνια στο Κατάρ, 32 ήταν συνολικά οι συμμετέχουσες, ενώ στα πρώτα 50 χρόνια του θεσμού (1930-1978) μετείχαν από 13 έως 16 εθνικές.

Η «διασπορά» σε τρεις διοργανώτριες χώρες είναι κάτι που, επίσης, γίνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία, κάνοντας το εγχείρημα πιο προσιτό, αφού οι φίλαθλοι στις τεράστιες αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού αναμένεται να γεμίσουν τα γήπεδα των αγώνων.

Το μυθικό «Αζτέκα» θα φιλοξενήσει σήμερα, Πέμπτη (11/6, 22:00, EΡΤ2 ΣΠΟΡ) τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά ξεχωρίζει αναμφίβολα το «ντέρμπι» του 12ου ομίλου, Αγγλία-Κροατία στο Ντάλας.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα με τους αγώνες

1ος Όμιλος

11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό – Νότια Αφρική 22:00

12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα – Τσεχία 05:00

2ος Όμιλος

12/6 Τορόντο Καναδάς – Βοσνία 22:00

13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ – Ελβετία 22:00

3ος Όμιλος

14/6 Νέα Υόρκη Βραζιλία – Μαρόκο 01:00

14/6 Βοστώνη Αϊτή – Σκωτία 04:00

4ος Όμιλος

13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ – Παραγουάη 04:00

14/6 Βανκούβερ Αυστραλία – Τουρκία 07:00

5ος Όμιλος

14/6 Χιούστον Γερμανία – Κουρασάο 20:00

15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός 02:00

6ος Όμιλος

14/6 Ντάλας Ολλανδία – Ιαπωνία 23:00

15/6 Μοντερέι Σουηδία – Τυνησία 05:00

7ος Όμιλος

15/6 Σιάτλ Βέλγιο – Αίγυπτος 22:00

16/6 Λος Άντζελες Ιράν – Νέα Ζηλανδία 04:00

8ος Όμιλος

15/6 Ατλάντα Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 19:00

16/6 Μαιάμι Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 01:00

9ος Όμιλος

16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία – Σενεγάλη 22:00

17/6 Βοστώνη Ιράκ – Νορβηγία 01:00

10ος Όμιλος

17/6 Κάνσας Αργεντινή – Αλγερία 04:00

17/6 Σαν Φράνσισκο Αυστρία – Ιορδανία 07:00

11ος Όμιλος

17/6 Χιούστον Πορτογαλία – Κονγκό 20:00

18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 05:00

12ος Όμιλος

17/6 Ντάλας Αγγλία – Κροατία 23:00

18/6 Τορόντο Γκάνα – Παναμάς 02:00

Με πληροφορίες από ΕΡΤ