WNBA: Πέταξαν σεξουαλικό βοήθημα σε παίκτρια - Τρίτο συμβάν μέσα σε μία εβδομάδα

Για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, σεξουαλικό βοήθημα πετάχτηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αγώνα του WNBA.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο Λος Άντζελες, όταν ένα πράσινο αντικείμενο εκτοξεύθηκε προς την παίκτρια των Indiana Fever, Σόφι Κάνινγκχαμ, στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τους Los Angeles Sparks, στην Crypto.com Arena.

Η 28χρονη παίκτρια, η οποία είχε ήδη καλέσει μέσω social media το κοινό να σταματήσει να πετά τέτοια αντικείμενα, φαίνεται ότι χτυπήθηκε ελαφρά στο πόδι. Λίγες ώρες αργότερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), σχολίασε με ειρωνεία: «Αυτό δεν άντεξε στον χρόνο», απαντώντας στο προηγούμενο μήνυμά της με το οποίο έκανε έκκληση να σταματήσουν οι ρίψεις σεξουαλικών βοηθημάτων.

Σε δεύτερη ανάρτηση, μέσω Instagram Stories, έγραψε: «Δεν μπορεί να με πέτυχε στ’ αλήθεια αυτό το πράγμα. Ήξερα πως δεν έπρεπε να το είχα γράψει.»

Ο αγώνας διακόπηκε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Η παίκτρια των Sparks, Κέλσι Πλαμ, απομάκρυνε το αντικείμενο με το πόδι της και το κοινό αντέδρασε έντονα, αποδοκιμάζοντας και δείχνοντας προς την κατεύθυνση απ’ όπου φέρεται να πετάχτηκε το αντικείμενο.

Σε ανακοίνωσή της προς το CNN, η ομάδα των Sparks δήλωσε πως η ασφάλεια της αρένας αντέδρασε άμεσα, απομάκρυνε το αντικείμενο και διασφάλισε ότι ο αγώνας συνεχίστηκε ομαλά. Η ομάδα υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους περιστατικά αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παικτών, διαιτητών και θεατών, και ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εντοπιστεί το άτομο που το προκάλεσε.

Η προπονήτρια των Sparks, Λιν Ρόμπερτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «γελοίο, ηλίθιο και επικίνδυνο», τονίζοντας ότι «η ασφάλεια των παικτών είναι απόλυτη προτεραιότητα» και κάλεσε το κοινό να δείξει σεβασμό προς το άθλημα.

Αλυσιδωτά περιστατικά στο WNBA

Το περιστατικό στο Λος Άντζελες είναι το τρίτο του είδους μέσα σε μία εβδομάδα. Την Παρασκευή, παρόμοιο αντικείμενο εκτοξεύθηκε από την κερκίδα στο Wintrust Arena του Σικάγο, στη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις Golden State Valkyries και τις Chicago Sky. Λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλο περιστατικό είχε σημειωθεί στο Gateway Center Arena, στην Τζόρτζια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Valkyries–Atlanta Dream.

Στην υπόθεση της Τζόρτζια, ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με το Reuters, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη κοινής τάξης, προσβολή της δημοσίας αιδούς και παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας. Η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα social media κάνουν λόγο για παρόμοια περιστατικά και σε γήπεδα στο Φοίνιξ και τη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο τα αντικείμενα να φτάσουν στο παρκέ.

Το WNBA, σε επίσημη δήλωσή του, καταδίκασε τη συμπεριφορά, τονίζοντας ότι όποιος θεατής πετά αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο ή στην κερκίδα θα αποβάλλεται άμεσα, θα αντιμετωπίζει ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ενός έτους και ενδεχόμενη ποινική δίωξη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

