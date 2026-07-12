Wimbledon 2026: Ο Σίνερ νίκησε τον Ζβέρεφ με ανατροπή και υπερασπίστηκε τον τίτλο του

Ο Γιάνικ Σίνερ διατήρησε τον τίτλο του στο Wimbledon, νικώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 στον τελικό του απλού ανδρών στο All England Club.

Ο Ιταλός, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, αλλά αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ζβέρεφ μετά από γλίστρημα στο γρασίδι.

Ο Γερμανός φάνηκε να ενοχλείται στο γόνατο στο τρίτο σετ, όταν το σκορ ήταν 3-3 στα γκέιμ. Ο Σίνερ πήρε τον έλεγχο του αγώνα και έκλεισε το σετ με 6-3.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο τέταρτο σετ. Με το σκορ ξανά στο 3-3, ο Ιταλός έκανε το μπρέικ, προηγήθηκε με 4-3 και δεν άφησε τον αντίπαλό του να επιστρέψει, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 6-4.

Ο τίτλος ήταν ο πέμπτος σε Grand Slam για τον Σίνερ και ήρθε στο πρώτο του τουρνουά μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Ρολάν Γκαρός, όπου είχε επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες στο Παρίσι.

Παράλληλα, ο 24χρονος έφτασε τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Ζβέρεφ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο μετά την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam της καριέρας του στο γαλλικό Όπεν.

Στο απλό γυναικών, η Λίντα Νόσκοβα επικράτησε της Καρολίνα Μούχοβα στον αμιγώς τσεχικό τελικό και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της.