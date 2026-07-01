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Viral ο πρόεδρος της Αυστρίας: Το αιφνιδιαστικό μήνυμα στους γονείς για το Μουντιάλ - «Αφήστε τα να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω»

Το βίντεο του Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν που κατέκλυσε τα social media

Viral ο πρόεδρος της Αυστρίας: Το αιφνιδιαστικό μήνυμα στους γονείς για το Μουντιάλ - «Αφήστε τα να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω» Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Ο πρόεδρος της Αυστρίας, Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν, αιφνιδίασε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media και έγινε viral.

Απευθυνόμενος στους γονείς, ο Φαν ντερ Μπέλεν απηύθυνε μια ασυνήθιστη έκκληση ενόψει του αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστρίας στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, τους κάλεσε να «κάνουν τα στραβά μάτια» και να επιτρέψουν στα παιδιά τους να πάνε για ύπνο λίγο αργότερα την Πέμπτη.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Αυστρία και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, στο Λος Άντζελες, ξεκινά στις 9 το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Αυστρίας, 10 μ.μ. στην Ελλάδα) και πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1954 που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας θα αγωνιστεί σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

«Αγαπητοί γονείς», λέει στο βίντεο ο 82χρονος πρόεδρος της Αυστρίας και συνεχίζει: «Αφήστε τα να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη», προσθέτοντας ότι «το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ δεν είναι καλό. Το γνωρίζω αυτό… Αυτήν τη φορά, κάντε τα στραβά μάτια, ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα στη διάρκεια του αγώνα».

«Τέτοιες αναμνήσεις τις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Κι επίσης, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες πριν από τις σχολικές διακοπές», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Αυστρίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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