UEFA σε Ινφαντίνο: Παραιτήσου, αλλιώς θα ψηφίσουμε για την αποπομπή σου

Τελεσίγραφο στον Τζάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί από την προεδρία της FIFA, διαφορετικά να βρεθεί αντιμέτωπος με έκτακτη ψηφοφορία δυσπιστίας, φέρεται να έχει θέσει η UEFA, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA θα ψήφιζαν υπέρ της απομάκρυνσής του. Για να κινηθεί η διαδικασία απαιτείται η στήριξη 43 ομοσπονδιών.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη σημερινή ηγεσία της FIFA, μετά την κατάρρευση του σχεδίου του Ινφαντίνο να πουλήσει σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστό των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε συμφωνία αξίας 15 δισ. λιρών.

Το σχέδιο προέβλεπε την παραχώρηση του 30% των εμπορικών δικαιωμάτων των κορυφαίων διοργανώσεων ανδρών και γυναικών της FIFA σε επενδυτικό σχήμα.

Η πρόταση προκάλεσε γενικευμένη αντίδραση στο διεθνές ποδόσφαιρο και εσωτερική εξέγερση στη FIFA, την οποία εργαζόμενοι φέρεται να αποκαλούν «σκοτώστε το τέρας».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ FIFA: Εγκαταλείπει το σχέδιο πώλησης μεριδίου του Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις

Στο πλευρό της UEFA τάχθηκε και η Concacaf, η συνομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, η οποία κατηγόρησε τον Ινφαντίνο για «κατάφωρη κακοδιοίκηση και αποτυχία ηγεσίας».

Τη θέση της UEFA στήριξε και η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ζητώντας πλήρη επανεξέταση της διοίκησης και του τρόπου λειτουργίας της FIFA.

«Ήρθε η ώρα για μια πλήρη και ουσιαστική αξιολόγηση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της FIFA, ώστε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να διοικείται με διαφάνεια και προς όφελος και των 211 ομοσπονδιών-μελών», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»

Στη σκληρή ανακοίνωσή της, η UEFA κατηγόρησε τη FIFA ότι προώθησε ένα αδιαφανές σχέδιο, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και χωρίς να εξηγείται επαρκώς πώς θα ωφελούσε το ποδόσφαιρο.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με διαδικασίες εξπρές, καταρτίζονται από απρόσωπους παράγοντες και έχουν αμφίβολο όφελος για το άθλημα», ανέφερε.

Η UEFA πρόσθεσε ότι πρέπει να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται και να λογοδοτήσουν, τονίζοντας ότι «καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί».

Η UEFA υπενθύμισε ότι, όταν ο Ινφαντίνο διεκδίκησε την προεδρία της FIFA το 2016, είχε δεσμευτεί για διαφάνεια και είχε τονίσει ότι τα χρήματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας ανήκουν στις εθνικές ενώσεις και πρέπει να υπηρετούν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Κατά την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ο Ινφαντίνο απέτυχε και στις δύο δεσμεύσεις.

«Η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που επιχείρησε να επιβάλει δεν είχε καμία σχέση με τη διαφάνεια», ανέφερε η UEFA.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη FIFA ότι, ενώ διαθέτει αποθεματικά άνω των 5 δισ. δολαρίων, δεν τα αξιοποιεί επαρκώς για τη στήριξη των εθνικών ομοσπονδιών και της βάσης του ποδοσφαίρου.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με άλλες συνομοσπονδίες και φορείς του αθλήματος για ένα νέο μοντέλο διανομής των πόρων μέσω του υφιστάμενου προγράμματος FIFA Forward.

«Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους λογαριασμούς της FIFA για να στηρίξουμε το ποδόσφαιρο βάσης και το άθλημα στις 211 χώρες», σημείωσε. «Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα οικογενειακά ασημικά για να το πετύχουμε».

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο των 15 δισ. λιρών

Ο Ινφαντίνο δέχθηκε έντονη κριτική όταν έγινε γνωστό ότι σχεδίαζε να πουλήσει σε ιδιώτες επενδυτές το 30% των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η UEFA υποστήριξε ότι το σχέδιο ισοδυναμούσε με εκχώρηση της «ψυχής του ποδοσφαίρου». Την Πέμπτη, οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αργότερα, στο ίδιο μέτωπο προσχώρησαν οι χώρες της Concacaf, ενώ η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου δήλωσε επίσης ότι θα αντιταχθεί στο σχέδιο.

Χωρίς τη στήριξη της Ευρώπης, της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Ασίας, ο Ινφαντίνο δεν μπορούσε πλέον να εξασφαλίσει την υποστήριξη άνω του 50% των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Η εσωτερική πίεση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο επικεφαλής επιχειρησιακής λειτουργίας της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε επίσης ότι οι εργαζόμενοι είχαν «εξαπατηθεί».

Πολιτική πίεση άσκησαν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση Ινφαντίνο, καθώς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί για το σχέδιο.

Ο πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος Άσις Πρασάρ στήριξε ανοιχτά την απομάκρυνση του προέδρου της FIFA, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε «να λεηλατήσει και να απογυμνώσει το ποδόσφαιρο προς ίδιον όφελος».

«Είναι επιτακτικό όχι μόνο να σταματήσει αυτό, αλλά να μην επιτραπεί να εμφανιστεί ξανά — και το πρώτο βήμα είναι η απομάκρυνση του ίδιου του Ινφαντίνο», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Telegraph

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Παραιτήθηκε ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο μετά τις αντιδράσεις για το νέο σχέδιο για τη FIFA