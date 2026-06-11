UEFA: Καλεί τον Σομαλό διαιτητή που απέκλεισαν οι ΗΠΑ από το Μουντιάλ να σφυρίξει το Σούπερ Καπ

Λίγες ημέρες αφότου αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 επειδή δεν του επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν έλαβε μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο 34χρονος ρέφερι θα διευθύνει το φετινό Σούπερ Καπ Ευρώπης, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Ζάλτσμπουργκ ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.

Ο Αρτάν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της Αφρικής και βρίσκεται στον διεθνή πίνακα της FIFA από το 2018. Την περασμένη χρονιά αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), ενώ μεταξύ άλλων διηύθυνε και τον δεύτερο τελικό του CAF Champions League της σεζόν 2025-26.

Η τοποθέτησή του στο Σούπερ Καπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας όσων προηγήθηκαν στο Μουντιάλ.

Ο Σομαλός διαιτητής είχε επιλεγεί από τη FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης και επρόκειτο να γίνει ο πρώτος εκπρόσωπος της χώρας του που θα σφύριζε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όταν όμως έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα, παρά το γεγονός ότι διέθετε έγκυρη βίζα και διπλωματικό διαβατήριο.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε αργότερα ο ίδιος, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για περίπου 11 ώρες πριν επιστρέψει αεροπορικώς στην Τουρκία και στη συνέχεια στη Σομαλία.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει αναλυτικά τους λόγους της απόφασης. Ωστόσο, ο Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξαν ανησυχίες ασφαλείας κατά τον έλεγχο του Σομαλού διαιτητή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να εξέτασαν το ενδεχόμενο σύγχυσης του ονόματός του με εκείνο ατόμου που έχει συνδεθεί με την εξτρεμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανέφερε μόνο ότι ο Αρτάν υποβλήθηκε σε πρόσθετο έλεγχο κατά την άφιξή του στο Μαϊάμι και στη συνέχεια κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα λόγω «ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία ελέγχου».

Η κίνηση της UEFA και το μήνυμα προς τον Αρτάν

Η UEFA παρουσίασε την επιλογή του Αρτάν ως μέρος της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου μέσω του πρόσφατου μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο οργανισμοί.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς του ποδοσφαίρου, μεταξύ αυτών και η εκπαίδευση και αξιοποίηση διαιτητών.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της απόφασης δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ο Σομαλός διαιτητής είχε κερδίσει μια θέση στο Μουντιάλ χάρη στις επιδόσεις του.

«Ο Ομάρ Αρτάν είναι ένας εξαιρετικός, νέος αλλά ήδη έμπειρος διαιτητής, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο των διοργανώσεων της CAF», ανέφερε ο Τσέφεριν.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της CAF Πατρίς Μοτσεπέ για τη στήριξή του στην πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργεί ως μέσο σύνδεσης ανθρώπων και πολιτισμών.

Από την πλευρά του, ο Μοτσεπέ χαρακτήρισε την επιλογή του Αρτάν «μεγάλη τιμή» τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Αφρικανούς διαιτητές συνολικά.

«Ο Ομάρ Αρτάν έκανε περήφανη τη Σομαλία και ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η διάκριση αντανακλά τον σεβασμό που απολαμβάνει διεθνώς για τις διαιτητικές του ικανότητες.

Για πολλούς στη Σομαλία, η είδηση αποτελεί μια μορφή δικαίωσης μετά την απογοήτευση του αποκλεισμού του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ίδιος ο Αρτάν είχε δηλώσει κατά την επιστροφή του στο Μογκαντίσου ότι δεν εγκαταλείπει το όνειρό του να βρεθεί σε μια τελική φάση Μουντιάλ, υποσχόμενος ότι θα προσπαθήσει να βρεθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μέχρι τότε, θα έχει την ευκαιρία να διευθύνει έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ανάμεσα στους κατόχους του Champions League και του Europa League.

Με πληροφορίες από Politico

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