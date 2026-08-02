Τζιάνι Ινφαντίνο: Πώς μπορεί να χάσει την προεδρία της FIFA

Εκτεταμένη ανάλυση του ESPN στέκεται στην αποτυχία του Τζιάνι Ινφαντίνο να προχωρήσει στο αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως γράφει το δίκτυο, η παραδοχή του Ινφαντίνο δεν συνιστά απλώς μια πολιτική ήττα, καθώς ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση της δεκαετούς θητείας του, την ώρα που το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής του από την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας, δεν θεωρείται και τόσο απίθανο.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες από θέση ισχύος σε κατάσταση πολιτικής απομόνωσης, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρότασή του για τη δημιουργία της νέας εταιρείας FIFA Forward Enterprise (FFE) και την πώληση ποσοστού άνω του 20% σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρότι ο ίδιος απέσυρε τελικά το σχέδιο, η υποχώρησή του θεωρείται από πολλούς ένδειξη αδυναμίας και όχι στρατηγική κίνηση.

Πώς μπορεί να χάσει την προεδρία της FIFA ο Τζιάνι Ινφαντίνο

Η απομάκρυνση ενός προέδρου της FIFA δεν είναι εύκολη διαδικασία, υπογραμμίζει σχετικά το ESPN. Για να κινηθεί επίσημα διαδικασία μομφής απαιτείται η στήριξη 43 ομοσπονδιών-μελών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δίκτυο, ακόμη κι αν υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία, οι αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο θα πρέπει να παρουσιάσουν έναν αξιόπιστο υποψήφιο απέναντί του. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο που να μπορεί να ενώσει τις διαφορετικές δυνάμεις μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στο Συνέδριο της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου στις 18 Μαρτίου 2027.

Οι ισχυροί σύμμαχοι του Τζιάνι Ινφαντίνο εκτός FIFA

Παρά την κρίση, το ESPN σημειώνει ότι ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές διεθνείς συμμαχίες.

Χαρακτηριστικά, διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι πολιτικοί σύμμαχοι παραμένουν δίπλα σε έναν ηγέτη όσο εκείνος εξακολουθεί να τους είναι χρήσιμος. Αν η επιρροή του Ινφαντίνο συνεχίσει να μειώνεται, δεν αποκλείεται να χάσει ακόμη και αυτή τη στήριξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά αμφιλεγόμενων αποφάσεων που έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το ESPN υπενθυμίζει την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034 στη Σαουδική Αραβία χωρίς πλήρη διαδικασία υποψηφιοτήτων, την ένταξη της Ίντερ Μαϊάμι στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ώστε να συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι, αλλά και τη στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2026.

Ανάμεσα στα περιστατικά που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις ήταν και η δημιουργία του FIFA Peace Prize (Το βραβείο ειρήνης της FIFA), το οποίο απονεμήθηκε μονομερώς στον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και η αποκάλυψη του Τραμπ ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Ινφαντίνο ζητώντας την ακύρωση της αποβολής του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ESPN, όλα αυτά έχουν ενισχύσει την εικόνα ενός προέδρου που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα χάνει συμμάχους και ενισχύει τους αντιπάλους του. Και η αποτυχημένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μέρους του Μουντιάλ ενδέχεται να εξελιχθεί στο γεγονός που θα καθορίσει το πολιτικό του μέλλον στη FIFA.

Με πληροφορίες από ESPN