Τζέισον Κόλινς: Πέθανε από γλοιοβλάστωμα ο παίκτης του ΝΒΑ

Ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του NBA που είχε δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος, πέθανε σε ηλικία 47 ετών από γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

Την είδηση του θανάτου του Τζέισον Κόλινς ανακοίνωσε την Τρίτη ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ενώ η οικογένειά του γνωστοποίησε πως ο μπασκετμπολίστας έδινε μάχη με την ασθένεια τους τελευταίους μήνες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του, εξηγώντας ότι υποβαλλόταν σε θεραπείες.

Ποιος ήταν ο Τζέισον Κόλινς

Ο Τζέισον Κόλινς αγωνίστηκε στο NBA για 13 σεζόν, από το 2001 έως το 2014, φορώντας τις φανέλες έξι διαφορετικών ομάδων. Αν και δεν υπήρξε ποτέ σταρ, με τους όρους του πρωταθλήματος, θεωρούνταν ένας πολύτιμος παίκτης λόγω του ύψους του, της αμυντικής του ικανότητας και του επαγγελματισμού του. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Brooklyn Nets, τότε ακόμα στο Νιου Τζέρσεϊ, και αποτέλεσε μέρος των ομάδων που έφτασαν στους τελικούς του NBA το 2002 και το 2003.

Ωστόσο, η στιγμή που καθόρισε τη δημόσια εικόνα του δεν ήταν αγωνιστική. Το 2013, με ένα προσωπικό κείμενο στο Sports Illustrated, έγινε ο πρώτος ενεργός αθλητής στα τέσσερα μεγάλα ανδρικά επαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ που αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλικότητά του.

«Είμαι ένας 34χρονος σέντερ του NBA. Είμαι μαύρος και είμαι gay», έγραφε στην αρχή του κειμένου του.

Η εξομολόγησή του θεωρήθηκε ιστορική για τον αμερικανικό αθλητισμό και προκάλεσε τεράστια συζήτηση στις ΗΠΑ. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του, ενώ ο Τζέισον Κόλινς είχε προσκληθεί και στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους το 2014 από τη Μισέλ Ομπάμα.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από ορισμένους αθλητές και σχολιαστές, πολλοί μεγάλοι αστέρες του NBA στάθηκαν δημόσια στο πλευρό του. Ανάμεσά τους και ο Κόμπι Μπράιαντ, που είχε γράψει τότε: «Να είσαι περήφανος γι’ αυτό που είσαι και να μη σε πνίγει η άγνοια των άλλων».

Μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ, ο Τζέισον Κόλινς ασχολήθηκε με τον ακτιβισμό και τις δημόσιες ομιλίες. Το 2025 παντρεύτηκε τον παραγωγό κινηματογράφου Brunson Green.

Σε κείμενό του στο ESPN, λίγο μετά τη διάγνωση με γλοιοβλάστωμα, είχε επιστρέψει στην απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή του. «Η ζωή σου γίνεται πολύ καλύτερη όταν εμφανίζεσαι ως ο αληθινός εαυτός σου, χωρίς φόβο, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά», είχε γράψει.

Με πληροφορίες από New York Times