Το Tour de France ετοιμάζεται για ιστορικές ακυρώσεις εν μέσω καύσωνα

Το Tour de France του 2026, το οποίο ξεκινά το Σάββατο από τη Βαρκελώνη, προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς προβλέπεται να επιστρέψει στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες ένα ακόμη κύμα καύσωνα, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση ορισμένων αγωνιστικών διαδρομών.

«Είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ», δήλωσε ο Τιερί Γκουβενού, τεχνικός διευθυντής του Tour de France.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση είναι χειρότερη λόγω όσων έχουμε ήδη βιώσει τον Μάιο και τον Ιούνιο».

Το Tour de France έχει διακοπεί στο παρελθόν λόγω πολέμων, απεργιών, κοινωνικών αναταραχών και της πανδημίας, αλλά ποτέ δεν έχει ακυρωθεί κάποια διαδρομή εξαιτίας ακραίας ζέστης.

Η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του φετινού αγώνα έχει γίνει πραγματική, αφού προβλέπονται και πάλι θερμοκρασίες που φτάνουν τους 44 °C σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Η επόμενη περίοδος ακραίας ζέστης ενδέχεται να επηρεάσει το βασικό γκρουπ ήδη από την Κυριακή, όταν ο δεύτερος αγώνας του Tour de France, μήκους 168 χιλιομέτρων με ανηφοριές και κατηφοριές, θα ακολουθήσει την ακτή της Μεσογείου, από την Ταρραγόνα έως τη Βαρκελώνη.

Δυσκολίες προκαλεί ο καύσωνας στο Tour de France

Οι πρόσφατοι αγώνες έχουν πληγεί από την καυτή ζέστη. Στο Tour de Suisse, η Ελίσα Λόνγκο Μποργκίνι υπέστη θερμοπληξία και έχασε σχεδόν δέκα λεπτά από τις αντιπάλους της. Η Ιταλίδα βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας δυσφορίας στον τερματισμό και δυσκολευόταν να θυμηθεί τον αγώνα.

«Η θερμοπληξία είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Εμίλιο Μάγκνι, ιατρικός διευθυντής της ομάδας XDS Astana που συμμετέχει στο Tour. «Τα συστήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο αρχίζουν να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Στη συνέχεια, επηρεάζονται η καρδιακή δραστηριότητα, η κυκλοφορία του αίματος και η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Είναι σαν βραχυκύκλωμα».

Αν και το πρωτόκολλο για ακραίες καιρικές συνθήκες στον επαγγελματικό ποδηλατισμό προβλέπει επιπλέον μέτρα, όπως πρόσθετη τροφοδοσία και ενυδάτωση, δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα που να ανταποκρίνονται στις καυτές θερμοκρασίες που επικράτησαν τον περασμένο μήνα στη Γαλλία.

«Στο παρελθόν, είχαμε ανοίξει τη ζώνη τροφοδοσίας από την αρχή μέχρι το τέλος και είχαμε παρατείνει το χρονικό όριο. Εδώ και μερικά χρόνια, διαθέτουμε επίσης μοτοσικλέτες με κρύα ποτά για τους αναβάτες», είπε ο Γκουβενού.

Μια άλλη πιθανότητα είναι η έναρξη των αγωνιστικών διαδρομών του Tour de France πολύ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά ο αγώνας είναι δέσμιος της ίδιας του της παγκόσμιας φήμης. Τα διεθνή τηλεοπτικά προγράμματα υπαγορεύουν ότι οι κρίσιμες στιγμές πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην καυτή ώρα της ημέρας, αν και οι αναβάτες έχουν ήδη ζητήσει ώρες έναρξης πιο πριν από το προβλεπόμενο για να αποφύγουν τις εξουθενωτικές θερμοκρασίες του μεσημεριού.

«Αντί να ξεκινούν οι διαδρομές τόσο αργά όπως γίνεται τώρα, θα έπρεπε να τις μεταφέρουμε στις εννιά το πρωί, ώστε να τελειώνουν στις δύο και μισή το μεσημέρι», δήλωσε ο Πασκάλ Σαντέρ, πρόεδρος της ένωσης επαγγελματιών ποδηλατών της Γαλλίας.

Ο πιο πρόσφατος καύσωνας στη Γαλλία, ο πιο ζεστός από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία, προκάλεσε απότομη αύξηση των θανάτων και οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και τουριστικών αξιοθέατων. Αυτό ενέτεινε επίσης τις απαιτήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στις οποίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και το ίδιο το Tour de France, τόσο για την προστασία του ποδηλατών όσο και των θεατών.

Με πληροφορίες από Guardian

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