«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Απειλές από Τούρκους καταγγέλλει η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

Η κόντρα της Ελλάδας με την Τουρκία και του Γιάννη Αντετοκούμπο και του Αλπερέν Σενγκιούν δεν έμεινε εντός των τεσσάρων γραμμών του μπασκετικού παρκέ της Ρίγας.

Ο Αλπερέν Σενγκιούν προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην οποία κρυβόμενος πίσω από τους στίχους ενός δημοφιλούς τραγουδιού της Τουρκάλας σουπερ σταρ Σιλά πανηγυρίζει υπενθυμίζοντας την Καταστροφή της Σμύρνης, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αρνήθηκε να τον χαιρετήσει στην απονομή βραβείων για την καλύτερη πεντάδα του Eurobasket.

Από αυτά ορμώμενοι προφανώς, Τούρκοι οπαδοί στοχοποίησαν τη γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, στέλνοντάς της απειλητικά μηνύματα.

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε η στο Instagram, ένα από τα απειλητικά μηνύματα ήταν από χρήστη το όνομα του οποίου παραπέμπει σε Τούρκο: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου και αν πηγαίνεις» αναφερόταν στο μήνυμα.

Κάνοντας mention την τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, αρχικά η Μαράια Ριντλσπρίγκερ συγχαίρει την Τουρκία για το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket προσθέτοντας, όμως, απευθυνόμενη στους Τούρκους οπαδούς «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».

Όλη η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ: «Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».