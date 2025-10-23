Τέρι Ροζίερ - Τσόνσι Μπίλαπς: Συνελήφθησαν για παράνομο στοιχηματισμό

Σε συλλήψεις παικτών και προπονητών του κορυφαίου, αμερικάνικου διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ (NBA) για παράνομο στοιχηματισμό, μεταξύ αυτών τον νυν καλαθοσφαιριστή των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, προχώηρσαν οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ.

Ο Τέρι Ροζίερ βρέθηκε στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό καθώς τότε φερόταν να είναι εμπλέκεται στο κύκλωμα όπου ήταν και ο Τζοντάι Πόρτερ, ενώ ερευνάται ως προς την απόδοσή του σε έναν αγώνα του Μαρτίου, όσο φορούσε τη φανέλα των Σάρλετ Χόρνετς.

Διεθνή ΜΜΕ, όπως το BBC και το CBS News, ανέφεραν πως το όνομα του νυν κόουτς των Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, δεν είχε εμπλακεί σε έρευνες ως τώρα, τουλάχιστον όχι αποκαλυμμένες.

Τέρι Ροζίερ - Τσόνσι Μπίλαπς: Τι ανακοίνωσε το FBI

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση με τους νυν και πρώην παίκτες του NBA, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η έρευνα κατέληξε σε συλλήψεις μελών της λίγκας και αρκετών οικογενειών, που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκληαμα.

Λέει ότι αποτελεί μέρος της εντολής του FBI να διατηρεί την Αμερική ασφαλή και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας δίκαιη και ασφαλή.

Ο Πατέλ αποκάλεσε την απάτη ως «απίστευτη», ενώ πρόσθεσε πως «παίχτηκαν» δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε κλοπές και ληστείες σε διάστημα πολλών ετών.

Ο Πατέλ πρόσθεσε ότι οι έρευνες έχουν καλύψει διάφορους τομείς, όπως το ξέπλυμα χρήματος και την απάτη με κρυπτονομίσματα.

Μάλιστα, αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ένας ακόμη πρώην παίκτης του NBA, ο Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος έκανε και περάσματα από το Κλίβελαντ και τους Καβαλίερς.

Με πληροφορίες από BBC