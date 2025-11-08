Τένις: Η Ιga Świątek διέκοψε αγώνα για να ζητήσει την απομάκρυνση μεθυσμένου θεατή

Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στο WTA Finals 2025 στο Ριάντ, όταν η Πολωνή πρωταθλήτρια του τένις Ιga Świątek αντέδρασε δημόσια για την παρουσία ενός θεατή.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Amanda Anisimova, η Świątek διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον επόπτη της έδρας, αναφέροντας πως ένας θεατής ήταν «εμφανώς μεθυσμένος» και ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο σετ που η ίδια κατέκτησε, η Świątek πλησίασε τον διαιτητή και είπε: «Πως ο θεατής είναι ξεκάθαρα μεθυσμένος και ενοχλεί.», ζητώντας του παράλληλα να τον διώξει.

Ο διαιτητής απάντησε πως δεν μπορεί άμεσα να τον διώξει, αλλά θα «μιλήσει μαζί του».

Η Πολωνή όμως επέμεινε. Η διακοπή φαίνεται πως επηρέασε τη ροή του αγώνα. Παρότι η Świątek πήρε το πρώτο σετ, στη συνέχεια υπέπεσε σε λάθη και η Anisimova επικράτησε με 6-7(3), 6-4, 6-2.

Η ίδια η Świątek μετά το ματς σχολίασε πως «έκανα ό,τι μπορούσα», χωρίς να μπορέσει να καταλάβει τι της «ξέφυγε» - αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως οι συνθήκες έπαιξαν ρόλο.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν πως είναι «παράξενο» να γίνεται λόγος για μεθυσμένο θεατή σε χώρα όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυστηρά απαγορευμένη, όπως η Σαουδική Αραβία.