Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είναι πλέον προπονητής του μπασκετικού Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα με βίντεο στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ευχαριστούμε Εργκίν» αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με το σχετικό βίντεο να προβάλλει τις καλύτερες στιγμές του Τούρκου προπονητή στον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Εργκίν Αταμάν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό έχοντας κατακτήσει μία Ευρωλίγκα (2024), ένα Πρωτάθλημα Ελλάδος (2024) και δύο Κύπελλα Ελλάδος (2025, 2026).

Εργκίν Αταμάν: Η πορεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Εργκίν Αταμάν έφτασε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, σε μία μεταβατική, για το «τριφύλλι», εποχή, και κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης.

Με την προσθήκη του Κέντρικ Ναν στην αρχή της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε επίπεδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υπό την καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν, άρχισε να καταγράφει διαδοχικές νίκες σε ελληνικό πρωτάθλημα και EuroLeague.

Στην πρώτη του κιόλας σεζόν, ο Εργκίν Αταμάν οδήγησε τους «πράσινους» στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά έπειτα από δώδεκα χρόνια και στη συνέχεια στην κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας τους, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Βερολίνου. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το ελληνικό πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή αγωνιστική αναγέννηση.

Το 2024 ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό έως το 2027, ωστόσο η λύση του ήρθε νωρίτερα μετά τη σημερινή ανακοίνωση της «πράσινης ΚΑΕ».

Ο Εργκίν Αταμάν γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1966 στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τις ακαδημίες της Εφές Πίλσεν, πριν αναδειχθεί σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της EuroLeague.

Στη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε κορυφαίους συλλόγους της Τουρκίας και της Ευρώπης, όπως η Εφές, η Μπεσίκτας, η Γαλατασαράι και η Μοντεπάσκι Σιένα. Η μεγαλύτερη επιτυχία του πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα ήρθε με την Αναντολού Εφές, την οποία οδήγησε σε δύο διαδοχικές κατακτήσεις της EuroLeague το 2021 και το 2022, καθιερώνοντάς την ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο πρόσωπό του και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ομάδας.