Τελικός Μουντιάλ: Γιατί θα καθυστερήσει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο

Η αναμονή για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στον τελικό του Μουντιάλ 2026 θα είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, καθώς το διάλειμμα αναμένεται να ξεπεράσει τα καθιερωμένα 15 λεπτά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η διοργάνωση θα χρειαστεί χρόνο για την προετοιμασία της εγκατάστασης που απαιτείται για το σόου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο.

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Πρόκειται για την εγκατάσταση της σκηνής και του τεχνικού εξοπλισμού για το 11λεπτο σόου. Η προετοιμασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 7 λεπτά πριν από την έναρξη του σόου, με αποτέλεσμα το διάλειμμα να είναι μεγαλύτερο από το παραδοσιακό των 15 λεπτών.

Μουντιάλ: Ποιοι θα τραγουδήσουν στο σόου του τελικού

Η FIFA έχει ανακοινώσει ότι η Σακίρα, η Μαντόνα και οι BTS θα είναι οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν -κατά τα πρότυπα του Super Bowl (τελικού NFL)- στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να στρέφουν το βλέμμα τους στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική βραδιά της χρονιάς.

Έπειτα από έναν ανατρεπτικό αγώνα, στον οποίο η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επικράτησε της Αγγλίας με ανατροπή, το Μουντιάλ 2026 φτάνει στην κορύφωσή του.

Μετά από έναν μήνα γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις, εκπλήξεις και έντονες συγκινήσεις, απομένει πλέον μόνο ένας αγώνας για να αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια κόσμου.

Από τη μία βρίσκεται ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι, ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, που θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. Απέναντί του θα βρεθεί ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, το νέο μεγάλο αστέρι της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μετά την κατάκτηση του Euro σε ηλικία μόλις 17 ετών θέλει να προσθέσει και το Μουντιάλ στο παλμαρέ του.

Με πληροφορίες από Reuters



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