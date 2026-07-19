Τελικός Μουντιάλ: Το φαντασμαγορικό σόου των Μαντόνα, Σακίρα και Μπίμπερ στο ημίχρονο

Ιστορία έγραψε ο τελικός του Μουντιάλ 2026, καθώς για πρώτη φορά στα 96 χρόνια της διοργάνωσης το ημίχρονο μετατράπηκε σε ένα φαντασμαγορικό μουσικό υπερθέαμα, στα πρότυπα του Super Bowl.

Το αποκορύφωμα των δράσεων που είχαν ετοιμαστεί στο περιθώριο του τελικού ήρθε στο ημίχρονο, όταν στη σκηνή ανέβηκαν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι BTS, ενώ συμμετείχαν επίσης ο Burna Boy, ο διάσημος μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ και η παιδική χορωδία PS22 Chorus.

Η Σακίρα και ο Burna Boy ερμήνευσαν μεταξύ άλλων την επιτυχία τους «Dai Dai», σε μια παραγωγή που μεταδόθηκε ζωντανά σε εκατοντάδες χώρες.

Μουντιάλ 2026: Οι εμφανίσεις στο ημίχρονο του τελικού

Τη Μαντόνα συνόδευσαν Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, με τους φιλάθλους να τους καταχειροκροτούν.

Οι BTS ξεσήκωσαν το κοινό στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ χάρισε στο κοινό μια μοναδική ερμηνεία του «Everything Hallelujah».

Η Σακίρα καταχειροκροτήθηκε για την εμφάνισή της.

Η χορωδία με παιδιά που στέλνουν μηνύματα αγάπης αποτέλεσε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού στο Μουντιάλ