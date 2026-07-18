Τελικός Μουντιάλ 2026: Θα επηρεάσει ο καπνός από τις πυρκαγιές του Καναδά τον αγώνα;

Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, όσο στον Καναδά μαίνονται εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.

Ενδεικτική της περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι ότι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα και οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων για περιορισμό των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η ανησυχία ήταν ιδιαίτερα έντονη -μεταξύ άλλων- ενόψει και του τελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

FIFA makes decision on World Cup final venue after crisis talks with White House officials over Canada wildfire smoke https://t.co/Z8AH2QXFtR — Daily Mail Sport (@MailSport) July 17, 2026

Τελικός Μουντιάλ 2026: Τα νέα προγνωστικά δεδομένα

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του CNN, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν αισθητά πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τις βορειοανατολικές ΗΠΑ θα φέρει βροχές το Σάββατο, οι οποίες αναμένεται να απομακρύνουν μεγάλο μέρος των αιωρούμενων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα θα αλλάξουν προσωρινά τη διεύθυνση των ανέμων, περιορίζοντας τη μεταφορά καπνού από τις περιοχές όπου εξακολουθούν να καίνε οι μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως στο νότιο Οντάριο και τη βόρεια Μινεσότα.

Το ίδιο καιρικό σύστημα αναμένεται να περάσει πρώτα πάνω από τις εστίες των πυρκαγιών στα σύνορα Καναδά και Μινεσότα, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει προσωρινά στον περιορισμό της έντασής τους και στη μείωση της παραγωγής καπνού.

Στη Νέα Υόρκη προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, με πιθανότητα πρόσκαιρων πλημμυρικών φαινομένων σε αστικές περιοχές. Τα φαινόμενα, όμως, αναμένεται να εξασθενήσουν μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια του τελικού η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω από τους 27 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι γενικά καθαρός και, παρότι ενδέχεται να παραμείνει μια ελαφριά θολούρα σε μεγαλύτερο ύψος λόγω υπολειμμάτων καπνού, η ποιότητα του αέρα θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Fifa World Cup final could be delayed due to wildfire smoke: US warns Canadahttps://t.co/lIkGKgqj4i — Hindustan Times (@htTweets) July 18, 2026

Μαίνονται οι πυρκαγιές στον Καναδά

Σε ό,τι αφορά τον Καναδά, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, βιώνει ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη αντιπυρική περίοδο, με εκατοντάδες ενεργές πυρκαγιές να καταγράφονται τους τελευταίους μήνες σε πολλές επαρχίες, μεταξύ των οποίων το Οντάριο, η Μανιτόμπα, η Σασκάτσουαν και η Αλμπέρτα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι έχουν ευνοήσει την εξάπλωση των μετώπων, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι πυρκαγιές έχουν απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες καπνού, ο οποίος μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις από τα ατμοσφαιρικά ρεύματα, επηρεάζοντας επανειλημμένα μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, η Φιλαδέλφεια, το Ντιτρόιτ και το Σικάγο.

Τις τελευταίες ημέρες, οι συγκεντρώσεις των μικροσωματιδίων σε αρκετές περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ έφτασαν σε επίπεδα που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία, ιδιαίτερα για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Με πληροφορίες από CNN

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