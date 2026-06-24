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Τάκης Γκώνιας: Την Πέμπτη η κηδεία του

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, Τάκης Γκώνιας, πέθανε σε ηλικία 54 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΚΗΣ ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Τάκης Γκώνιας πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο του παλαίμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή και προπονητή έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδειακός με επίσημη ανακοίνωσή της, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε, ότι: «Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους».

Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Τάκης Γκώνιας: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

Αθλητισμός

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