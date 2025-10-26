Τάε Κβον Ντό: Μετάλλιο για τον 17χρονο Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Το χάλκινο μετάλλιο στα -54 κιλά του παγκοσμίου πρωταθλήματος Τάε Κβον Ντο ανήκει στον 17χρονο Αριστείδη Νικόλαο Ψαρρό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι από τους πιο νεαρούς που αγωνίσθηκαν στην κατηγορία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πόλη Γουσί της Κίνας.

Με τη σημερινή του επιτυχία, κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός

Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός είναι μέλος της προολυμπιακής ομάδας και αθλητής του ΑΣ Χαριλάου Αλκιμος και το μετάλλιο στο παγκόσμιο, ήλθε σχεδόν έναν χρόνο αφότου κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο εφήβων.

Σημειώνεται, ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών θεωρείται η δεύτερη σημαντικότερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με το χάλκινο μετάλλιο, ο Ψαρρός ανεβαίνει σημαντικά στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός, άρχισε την πορεία του από τον γύρο των «64» και στα προημιτελικά επικράτησε με 2-1 του Βραζιλιάνου Γκονσάλβες και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ (σ.σ. έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3), αντεπιτέθηκε και νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2 τον τρίτο, εξασφαλίζοντας μετάλλιο.

Στα ημιτελικά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό απέναντι στον Τούρκο, Τσάμογλου, όμως έχασε στις λεπτομέρειες τη νίκη που θα τον οδηγούσε στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ