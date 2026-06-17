Τα γκολ του Χάαλαντ στο Μουντιάλ προκάλεσαν μικρές σεισμικές δονήσεις στη Νορβηγία

Δύο φορές σκόραρε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλντ, απέναντι στο Ιράκ, στη νίκη με 4-1 της Νορβηγίας για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026.

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) και, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ-, φαίνεται να προκάλεσε τέτοιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους στο Μπέργκεν της νοτιοδυτικής Νορβηγίας, ώστε καταγράφηκαν ακόμη και μικρές σεισμικές δονήσεις.

«Ο σεισμολογικός σταθμός του Μπέργκεν κατέγραψε σαφή σήματα που προήλθαν απ’ τον αγώνα του Μουντιάλ ανάμεσα στη Νορβηγία και το Ιράκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Norsar, το νορβηγικό ινστιτούτο σεισμολογίας.

Η Νορβηγία επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια

Η σέντρα της αναμέτρησης έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Όσλο, όμως σε ολόκληρη τη χώρα οργανώθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις φιλάθλων, καθώς η Νορβηγία επέστρεφε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια απουσίας. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, στο 29ο και στο 43ο λεπτό.

«Οι πιο έντονες κορυφώσεις στα καταγεγραμμένα σήματα συνέπεσαν με τα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, τα οποία προκάλεσαν εκρηκτικούς πανηγυρισμούς από τους Νορβηγούς φιλάθλους», διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Norsar, όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων αντιδρά ταυτόχρονα σε σημαντικές αθλητικές στιγμές, οι συντονισμένες κινήσεις τους μπορούν να δημιουργήσουν δονήσεις στο έδαφος, οι οποίες καταγράφονται από ιδιαίτερα ευαίσθητους σεισμογράφους.

Η καταγραφή τέτοιων κορυφώσεων δεν είναι ασυνήθιστη σε μεγάλα δημόσια γεγονότα.

Το καλοκαίρι του 2024, οι σεισμολογικοί σταθμοί είχαν επίσης καταγράψει αντίστοιχα σήματα κατά τη διάρκεια των συναυλιών του Ed Sheeran στο στάδιο Ullevaal Stadion, όπου δεκάδες χιλιάδες θεατές δημιούργησαν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος, υπενθύμισε το νορβηγικό ινστιτούτο.