Λίβερπουλ: Συγκίνηση στο Last Dance του Κλοπ στο Άνφιλντ

Η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Γουλβς για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, δεν ήταν ένα ακόμη συνηθισμένο παιχνίδι.

Κι αυτό καθώς έπειτα από σχεδόν εννέα χρόνια ο Γιούργκεν Κλοπ κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο των «ρεντς». Ένα αντίο που είχε προαναγγελθεί από τα τέλη Γενάρη, ωστόσο ουδείς πίστευε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα γινόταν πραγματικότητα.



Με τον DJ να δίνει τον κατάλληλο τόνο γι’ αυτή την έντονα φορτισμένη συγκινησιακά ημέρα, ο Κλοπ περπάτησε για τελευταία φορά στο χορτάρι του «Άνφιλντ». Από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και σήμερα (19/5/2024) ο γεννημένος στη Στουτγκάρδη προπονητής επανέφερε τη Λίβερπουλ εκεί που την είχαν συνηθίσει οι οπαδοί της πριν από πολλά-πολλά χρόνια.

Τα τραγούδια «Nothing compares to you» (σ.σ. «τίποτα δε συγκρίνεται μαζί σου»), «Don’t you forget about me» (σ.σ. «μη με ξεχάσεις»), το «99 Red Balloons» (σ.σ. «99 Κόκκινα Μπαλόνια»), το «I’m a Believer» (σ.σ. «Είμαι ένας πιστός») και άλλα παρόμοιου στυλ, δε φάνηκε, πάντως, να πτοούν τον 56χρονο Γερμανό τεχνικό, ο οποίος ήταν χαμογελαστός καθώς κατέβαινε από το πούλμαν της ομάδας, ενώ δεν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ που τον περίμεναν.

«Ξύπνησα το πρωί κι ήταν μια συνηθισμένη ημέρα αγώνα. Κάναμε την καθιερωμένη μας συνάντηση με το υπόλοιπο τιμ και ήρθαμε εδώ. Ο κόσμος το αποκαλεί "ο τελευταίος χορός". Ε, ας χορέψουμε λοιπόν.

Το έργο μου τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πάμε να πάρουμε τη νίκη για τους 60.000 που είναι στο γήπεδο και τα εκατομμύρια των φίλων μας που θα το βλέπουν από την τηλεόραση. Το... περίεργο θα είναι σίγουρα μετά τη λήξη του αγώνα», είπε ο Κλοπ μιλώντας στο Sky Sports πριν την αναμέτρηση.

Ο μικρός Ντάιρε, ένθερμος φίλος της Λίβερπουλ με κινητικά προβλήματα, εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον Κλοπ για τις μεγάλες στιγμές που πρόσφερε στην ομάδα, αλλά και στον ίδιο προσωπικά όταν τον υποδέχθηκε στο Άνφιλντ με τους παίκτες και τον ξενάγησαν στο προπονητικό κέντρο, αλλά και στους χώρους των αποδυτηρίων.

«Εάν αρχίσει να κλαίει, θα κλάψω κι εγώ», έλεγε ένας φίλος των «ρεντς» πριν από το ματς ενώ μία κοπέλα τόνιζε: «Μας ανέλαβε από ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούσαμε να ονειρευτούμε τίτλους. Μας έκανε να πιστέψουμε, μας χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές».

Κι ένας τρίτος δήλωνε με δάκρυα στα μάτια: «Τη στιγμή που θα περπατήσει για τελευταία φορά στο τούνελ, θα είμαι συντετριμμένος. Προσέφερε τόσα πολλά το σύλλογο, αφήνει μόνο όμορφες αναμνήσεις».

Το παράδοξο είναι πως, ανάμεσα στους 60.000 στα κόκκινα ντυμένους φίλους της Λίβερπουλ, έβλεπε κανείς και μερικές κίτρινες φανέλες - ήταν οπαδοί της Ντόρτμουντ που ήθελαν κι αυτοί να παραστούν στο τελευταίο παιχνίδι του Κλοπ στον πάγκο των «ρεντς».

Πράγματι, όταν ο Κλοπ βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για να δει το ζέσταμα των παικτών του, το «Άνφιλντ» σείστηκε από το χειροκρότημα των οπαδών της Λίβερπουλ. Σαστισμένος ο Γερμανόςτ, έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα έβαλε το χέρι του στο σημείο που είναι το σήμα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.





Με τη Λίβερπουλ ο Κλοπ κατέκτησε το UEFA Champions League του 2019, την Premier League του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2020, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ το 2020, το FA Cup το 2022, το Λιγκ Καπ το 2022 και το 2024, το Σούπερ Καπ Αγγλίας το 2023 ενώ δύο φορές ψηφίστηκε και κορυφαίος προπονητής του κόσμου (2019, 2020).

Γίνεται αντιληπτό πως όσοι είχαν γεννηθεί πριν το 2000, ελάχιστα είχαν δει από τη Λίβερπουλ σε επίπεδο επιτυχιών - εγχώριων κι ευρωπαϊκών - κι αυτά κυρίως μέσα από DVD. Αλλά για τους γονείς και τους παππούδες τους, επέστρεψαν μνήμες λαμπρών ημερών για το σύλλογο.

Φυσικά, από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ, δε θα μπορούσε να λείπει ο ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ, Τζον Χένρι. «Πέταξε» από τη Βοστόνη για να βρεθεί στο «Άνφιλντ», παίρνοντας τη θέση του στα VVIP λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τη Γουλβς.