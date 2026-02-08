Super Bowl 2026: Οι καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στη μεγάλη αθλητική βραδιά των ΗΠΑ

Μετά τη θριαμβευτική του βραδιά στα Βραβεία Grammy, ο Bad Bunny ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του halftime show του Super Bowl 2026 την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας, ώρα Ελλάδος), καθώς οι New England Patriots και οι Seattle Seahawks θα αναμετρηθούν ξανά σε επανάληψη του Super Bowl XLIX.

Ο δημοφιλής Πορτορικανός ράπερ και τραγουδιστής δήλωσε ότι σκοπεύει να φέρει «πολλή από την κουλτούρα μου» στη μεγάλη βραδιά, που θα διεξαχθεί στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Το NFL, η Apple Music και η Roc Nation ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι ο Bad Bunny θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του φετινού halftime show. Ο 31χρονος σούπερ σταρ, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, κέρδισε την περασμένη Κυριακή δύο βραβεία στα Grammy — Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Άλμπουμ της Χρονιάς για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». Ήταν η πρώτη φορά που άλμπουμ εξ ολοκλήρου στα ισπανικά κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς ακριβώς νιώθω. Είναι πολλά μαζί. Βρίσκομαι ακόμη στη μέση της περιοδείας μου και μόλις ήμουν στα Grammy την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Bad Bunny σε συνέντευξη Τύπου της Apple Music την Πέμπτη. «Είμαι ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ακόμη πιο χαρούμενος για τους ανθρώπους γύρω μου — την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όσους πίστεψαν σε μένα από την αρχή. Αυτή η στιγμή, η κουλτούρα, είναι αυτά που κάνουν τέτοια shows ξεχωριστά».

Ο καλλιτέχνης απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την εμφάνισή του ή αν θα συμμετάσχουν άλλοι καλλιτέχνες. «Θα είναι ένα τεράστιο πάρτι», είπε. «Θέλω φυσικά να φέρω στη σκηνή πολλή από την κουλτούρα μου, αλλά δεν θέλω να κάνω spoilers. Θα είναι διασκεδαστικό». Στο halftime show θα συμμετέχει επίσης η διερμηνέας Celimar Rivera Cosme, η οποία θα αποδώσει την εμφάνιση στην πορτορικανική νοηματική γλώσσα.

Ο Bad Bunny θα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης με μητρική γλώσσα τα ισπανικά που θα ηγηθεί του halftime show του Super Bowl, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Νέο κύμα επικρίσεων ξέσπασε όταν ο Bad Bunny είπε τη φράση «ICE out» σε μία από τις ομιλίες αποδοχής βραβείου στα Grammy.

Ο επικεφαλής του NFL, Ρότζερ Γκούντελ, έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την επιλογή. «Δεν νομίζω ότι έχουμε ποτέ επιλέξει καλλιτέχνη χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση ή κριτική. Είναι δύσκολο όταν σε παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι», δήλωσε τον Οκτώβριο.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Bad Bunny στα Grammy, ο Γκούντελ σημείωσε ότι «είναι ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως» και πως κατανοεί ότι η πλατφόρμα του Super Bowl χρησιμοποιείται για να ενώνει τον κόσμο μέσα από τη δημιουργικότητα και το ταλέντο.

Όσον αφορά τον εθνικό ύμνο στο Super Bowl 2026, αυτός θα ερμηνευτεί από τον Charlie Puth. Ο 34χρονος τραγουδιστής έχει χαρακτηρίσει τον ύμνο «ένα από τα πιο όμορφα μουσικά κομμάτια», αλλά και «το πιο δύσκολο να τραγουδηθεί».

Πλήρης λίστα καλλιτεχνών του Super Bowl 2026:

Green Day: θα εμφανιστούν στην τελετή έναρξης.

Charlie Puth: ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο «The Star-Spangled Banner».

Brandi Carlile: θα τραγουδήσει το «America the Beautiful».

Coco Jones: θα ερμηνεύσει το «Lift Every Voice and Sing», γνωστό ως ο μαύρος εθνικός ύμνος.

Bad Bunny: επικεφαλής του halftime show.

Με πληροφορίες από CBS News