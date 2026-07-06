Στους Gay Games της Βαλένθια, ο κουίρ αθλητισμός έγινε χώρος ελευθερίας

Στη Βαλένθια, οι Gay Games έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μετάλλια, επιδόσεις και ανταγωνισμό.

Η 12η διοργάνωση των Gay Games, ενός διεθνούς αθλητικού και πολιτιστικού θεσμού που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική πόλη, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 10.200 συμμετέχοντες από 80 χώρες.

φωτογραφία: Kike Tarbener

Για οκτώ ημέρες, γήπεδα, πισίνες, κλειστά γυμναστήρια και δημόσιοι χώροι της Βαλένθια φιλοξένησαν 30 αθλήματα, αλλά και ένα παράλληλο queer πολιτιστικό τοπίο, όπου η ορατότητα, η συμπερίληψη και η ασφάλεια είχαν εξίσου μεγάλη σημασία με το ίδιο το παιχνίδι.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης ήταν ο αγώνας ποδοσφαίρου 7x7 ανάμεσα στη Disforia FC από τη Χιλή και τη Didetrans από το Μεξικό, δύο ομάδες τρανς αθλητών. Για πολλούς από τους συμμετέχοντες, η παρουσία τους στη Βαλένθια δεν ήταν απλώς μια αθλητική εμπειρία, αλλά μια πολιτική πράξη.

Ο Νικολάς Μέντες, μέλος της Disforia FC, της πρώτης τρανς ομάδας που έχει επίσημα αναγνωριστεί στη Χιλή, περιέγραψε τη συμμετοχή στους Gay Games ως κάτι που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.

Όπως είπε, τα τρανς άτομα έχουν αποκλειστεί για χρόνια από αθλητικούς χώρους, με τη συμμετοχή τους να αμφισβητείται διαρκώς. Για εκείνον, οι Gay Games είναι ένας χώρος όπου τα τρανς άτομα μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους και να διεκδικήσουν ότι μπορούν να παίζουν όπως όλοι οι άλλοι.

φωτογραφία: Kike Tarbener

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε, πάντως, μέσα σε πολιτική ένταση. Η Βαλένθια είχε επιλεγεί ως διοργανώτρια πόλη το 2021, όταν τον δήμο διοικούσαν οι σοσιαλιστές του PSPV και το Compromís. Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή πέρασε σε συμμαχία PP και Vox, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από μεγάλο μέρος των τοπικών ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων.

Η Lambda, μία από τις βασικές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις της Βαλένθια, αποχώρησε από την οργανωτική επιτροπή και κάλεσε σε μποϊκοτάζ, καταγγέλλοντας ότι η νέα δημοτική και περιφερειακή εξουσία χρησιμοποιεί τους Gay Games για να εξωραΐσει την εικόνα της, την ίδια στιγμή που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει πολιτικές υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η δημοτική αρχή, από την πλευρά της, παρουσίασε τη διοργάνωση ως επιτυχία, επικαλούμενη τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διεθνή προβολή της πόλης και την τουριστική κίνηση που έφερε ο θεσμός.

φωτογραφία: Kike Tarbener

Πέρα όμως από την πολιτική αντιπαράθεση, οι ίδιοι οι αγώνες είχαν τη δική τους γλώσσα. Σε πολλά αθλήματα, ο ανταγωνισμός συνυπήρχε με τη χαρά της συμμετοχής, το χιούμορ και την ανάγκη για έναν χώρο χωρίς βλέμματα ντροπής ή αποκλεισμού.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε στο φινάλε των αγωνισμάτων στίβου.

Εκεί όπου κανονικά θα τελείωνε ένα αθλητικό πρόγραμμα με σκυταλοδρομίες και ρίψεις, οι Gay Games αποχαιρέτησαν το στάδιο με σκυταλοδρομία με περούκες και διαγωνισμό ρίψης τσάντας.

Στη σκυταλοδρομία, οι αθλητές δεν παρέδιδαν σκυτάλη αλλά περούκα, την οποία έπρεπε να φορέσουν πριν συνεχίσουν τον αγώνα. Άλλοι έτρεχαν κανονικά, άλλοι περπατούσαν σαν σε πασαρέλα, άλλοι υποκλίνονταν στο κοινό. Στη ρίψη τσάντας, συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με παγιέτες, ρόμπες, βεντάλιες, τακούνια και camp διάθεση, μετατρέποντας ένα αγώνισμα σε μικρή queer τελετουργία χαράς.

φωτογραφία: Kike Tarbener

Αυτή είναι και η δύναμη των Gay Games: παίρνουν την πιο σοβαρή, κανονιστική και συχνά αποκλειστική γλώσσα του αθλητισμού και την ανοίγουν σε σώματα, ταυτότητες και τρόπους ύπαρξης που για χρόνια έμεναν εκτός.

Στη Βαλένθια, το queer sport δεν ήταν απλώς αθλητισμός.

Ήταν χώρος ασφάλειας, πολιτικής διεκδίκησης, γιορτής και κοινότητας. Ένα μέρος όπου η συμμετοχή μπορούσε να μετράει περισσότερο από τη νίκη και όπου μια περούκα ή μια τσάντα μπορούσε να πει περισσότερα για την ελευθερία από ένα μετάλλιο.

με στοιχεία από El Pais