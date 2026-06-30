Στους 16 του Μουντιάλ η Νορβηγία: Οι πανηγυρισμοί του Χάαλαντ μετά τη νίκη επί της Ακτής Ελεφαντοστού

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «κλείδωσε» στο 86' την πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 του Μουντιάλ 2026 στον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού, με τελικό σκορ 2-1.

Επόμενος σταθμός για τους «Βίκινγκς» είναι ο αγώνας με τη Βραζιλία, το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου στις 23:00 στο Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο την πρόκριση στους προημιτελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το σκορ άνοιξε η Νορβηγία με γκολ του Αντόνιο Νούσα, ο οποίος στο 39΄ έστειλε την μπάλα με δεξί φαλτσαριστό σουτ στην «απέναντι» γωνία του Φοφανά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και οι Νορβηγοί έχασαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τον Χάαλαντ στο 39΄ (έβαλε την κόντρα ο Σανκαρέ) και τον Χέγκεμ στο 69΄ (έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ντιαλό).

Ο Αμάντ Ντιαλό μπήκε ως αλλαγή στο 60΄ και ήταν αυτός που αποσόβησε το 2-0 στο 69΄ και λίγο αργότερα ισοφάρισε. Ο 24χρονος επιθετικός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε τον Νίλαντ για το 1-1 στο 74΄.

Οι Νορβηγοί αποφάσισαν να βγουν μπροστά. Στο 86΄ πέτυχαν το γκολ που τους χάρισε την πρόκριση. Ο Μπεργκ βγήκε μόνος από δεξιά και έκοψε την μπάλα παράλληλα στην «καρδιά» της άμυνας, όπου ο Χάαλαντ έγραψε το 2-1 για το 5ο του γκολ στη διοργάνωση. Στο 90+6΄ ο Νίλαντ με μια εντυπωσιακή επέμβαση στο φάουλ του Ντιαλό από τα 40 μέτρα κράτησε την πρόκριση για την ομάδα του.

Οι κάμερες εστίασαν στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης Χάαλαντ που πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ