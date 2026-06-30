ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Αθλητισμός

Στους 16 του Μουντιάλ η Νορβηγία: Οι πανηγυρισμοί του Χάαλαντ μετά τη νίκη επί της Ακτής Ελεφαντοστού

Επόμενος σταθμός για τους «Βίκινγκς» ο αγώνας με τη Βραζιλία, με στόχο την πρόκριση στους Προημιτελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΧΑΑΛΑΝΤ Facebook Twitter
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πανηγυρίζει μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του στον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ, 30 Ιουνίου 2026 / Φωτ.: EPA/ALBERT PENA
0

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «κλείδωσε» στο 86' την πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 του Μουντιάλ 2026 στον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού, με τελικό σκορ 2-1.

Επόμενος σταθμός για τους «Βίκινγκς» είναι ο αγώνας με τη Βραζιλία, το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου στις 23:00 στο Νιου Τζέρσεϊ, με στόχο την πρόκριση στους προημιτελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το σκορ άνοιξε η Νορβηγία με γκολ του Αντόνιο Νούσα, ο οποίος στο 39΄ έστειλε την μπάλα με δεξί φαλτσαριστό σουτ στην «απέναντι» γωνία του Φοφανά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και οι Νορβηγοί έχασαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τον Χάαλαντ στο 39΄ (έβαλε την κόντρα ο Σανκαρέ) και τον Χέγκεμ στο 69΄ (έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ντιαλό).

Ο Αμάντ Ντιαλό μπήκε ως αλλαγή στο 60΄ και ήταν αυτός που αποσόβησε το 2-0 στο 69΄ και λίγο αργότερα ισοφάρισε. Ο 24χρονος επιθετικός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε τον Νίλαντ για το 1-1 στο 74΄.

Οι Νορβηγοί αποφάσισαν να βγουν μπροστά. Στο 86΄ πέτυχαν το γκολ που τους χάρισε την πρόκριση. Ο Μπεργκ βγήκε μόνος από δεξιά και έκοψε την μπάλα παράλληλα στην «καρδιά» της άμυνας, όπου ο Χάαλαντ έγραψε το 2-1 για το 5ο του γκολ στη διοργάνωση. Στο 90+6΄ ο Νίλαντ με μια εντυπωσιακή επέμβαση στο φάουλ του Ντιαλό από τα 40 μέτρα κράτησε την πρόκριση για την ομάδα του.

Οι κάμερες εστίασαν στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης Χάαλαντ που πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αθλητισμός

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ

Αθλητισμός / Μουντιάλ 2026: Για βιασμό μεταφράστριας κατηγορείται ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο Ράιαν Μέντες κατηγορείται για υπόθεση βιασμού γυναίκας που εργαζόταν ως διερμηνέας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης FIFA Series που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία τον Μάρτιο
THE LIFO TEAM
Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στο Μουντιάλ και το ίντερνετ θυμήθηκε το Fight Club

Αθλητισμός / Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στο Μουντιάλ και το ίντερνετ θυμήθηκε το Fight Club

Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ εμφανίστηκαν δίπλα δίπλα στον αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία στο Λος Άντζελες, ξυπνώντας ξανά τη νοσταλγία για ένα από τα πιο διάσημα καλτ φιλμ των ’90s.
THE LIFO TEAM
Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να είναι μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ»

Αθλητισμός / Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να είναι μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ»

Το The Hockey Player κυκλοφορεί στις 29 Ιουνίου και ακολουθεί τον Λουκ Πρόκοπ, τον πρώτο ανοιχτά γκέι παίκτη με συμβόλαιο σε ομάδα του NHL, σε μια στιγμή που το Heated Rivalry ξανάνοιξε τη συζήτηση για την queer ορατότητα στο χόκεϊ.
THE LIFO TEAM
Η AB Hernandez δεν αποφάσισε να γίνει «τρανς αθλήτρια» — ήθελε απλώς να κάνει στίβο με τις φίλες της

Αθλητισμός / «Δεν αποφασίζεις να γίνεις τρανς αθλήτρια»: η AB Χερνάντεζ απαντά στον πανικό

Η AB Χερνάντεζ τέλειωσε το λύκειο με επτά πολιτειακά μετάλλια, αλλά και με μια χρονιά στοχοποίησης. Στο Pride του Σαν Φρανσίσκο μίλησε για τον στίβο, τις φίλες της, τη μητέρα της και το βάρος να γίνεσαι σύμβολο χωρίς να το έχεις ζητήσει.
THE LIFO TEAM
Η FIFA επιτρέπει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στο πιο άβολο Pride Match του Μουντιάλ

Αθλητισμός / Η FIFA επιτρέπει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στο πιο άβολο Pride Match του Μουντιάλ

Παρά τις αντιδράσεις των ομοσπονδιών της Αιγύπτου και του Ιράν, οι φίλαθλοι θα μπορούν να φέρουν σύμβολα ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητας στον αγώνα του Σιάτλ, που συμπίπτει με το Pride Weekend της πόλης.
THE LIFO TEAM
 
 