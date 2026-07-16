Στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή: Νίκησε την Αγγλία με 2-1 σε έναν από τους πιο ανατρεπτικούς αγώνες

Η Αργεντινή πέρασε με μια ανατρεπτική νίκη στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία, αφού το σκορ το βράδυ της Τετάρτης έγραψε 2-1 στην αναμέτρηση με την Αγγλία.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να «κλείσει» το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα από σέντρα του Μόργκαν Ρότζερς, ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ στο 55΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα, η Αργεντινή ανέβασε κι άλλο ρυθμούς, με πολλές ευκαιρίες απειλώντας την εστία της Αγγλίας. Ο χρόνος του αγώνα κυλούσε χωρίς γκολ για την ομάδα του Μέσι, με τους Άγγλους να ενισχύουν την άμυνα και να ελπίζουν ότι θα κλείσουν το παιχνίδι νικητές.

Ωστόσο, ο Έντσο Φερνάντες βρήκε και χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ κάνοντας το 1-1.

Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε το 2-1 και έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews