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Στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή: Νίκησε την Αγγλία με 2-1 σε έναν από τους πιο ανατρεπτικούς αγώνες

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να «κλείσει» το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

The LiFO team
The LiFO team
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΓΓΛΙΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA/WILL OLIVER
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Η Αργεντινή πέρασε με μια ανατρεπτική νίκη στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία, αφού το σκορ το βράδυ της Τετάρτης έγραψε 2-1 στην αναμέτρηση με την Αγγλία.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να «κλείσει» το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα από σέντρα του Μόργκαν Ρότζερς, ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ στο 55΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα, η Αργεντινή ανέβασε κι άλλο ρυθμούς, με πολλές ευκαιρίες απειλώντας την εστία της Αγγλίας. Ο χρόνος του αγώνα κυλούσε χωρίς γκολ για την ομάδα του Μέσι, με τους Άγγλους να ενισχύουν την άμυνα και να ελπίζουν ότι θα κλείσουν το παιχνίδι νικητές.

Ωστόσο, ο Έντσο Φερνάντες βρήκε και χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ κάνοντας το 1-1.

Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε το 2-1 και έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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