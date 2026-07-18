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Στον τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκκαρη: «Πάμε αύριο να το σηκώσουμε»

Ξέσπασε σε κλάματα η τενίστρια μετά τη νίκη της επί της Αλίνα Κορνέεβα

The LiFO team
The LiFO team
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Η Μαρία Σάκκαρη στο WTA 250 Athens Open / Φωτ.: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
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Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open WTA 250.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 7-5) της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα, σε αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και 23 λεπτά.

Μετά τη νίκη της, η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Athens Open, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 20:00.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Κλάρα Τάουσον και της Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα.

Μαρία Σάκκαρη: Ξέσπασε σε κλάματα μετά την πρόκριση

Μετά την πρόκρισή της, η Μαρία Σάκκαρη ξέσπασε σε κλάματα συγκίνησης, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

«Για εμένα, αύριο θα είναι μια γιορτή γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα είναι κάτι μοναδικό. Εδώ στην πόλη που μεγάλωσα».

Τέλος, είπε για το αυριανό παιχνίδι: «Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κερδίσω... αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να το σηκώσουμε».

Με πληροφορίες από το ERTSports

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