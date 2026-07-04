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«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια»: Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 - Όσα έμειναν στη μνήμη

ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΤΕΑ, ΣΤΑ ΠΛΗΘΗ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

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ΕΛΛΑΔΑ EURO 2004 Facebook Twitter
Αθήνα, 5 Ιουλίου. Η αστυνομία προσπαθεί να ανοίξει δρόμο για τον Έλληνα διεθνή Άγγελο Χαριστέα και άλλους παίκτες που φτάνουν για να γιορτάσουν τη νίκη, στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, Ελλάδα. Φωτογραφία: Milos Bicanski/Getty Images
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Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Ελλάδα κατέκτησε το Euro 2004 και από outsider στέφθηκε νικήτρια της Ευρώπης.

Ο Γερμανός προπονητής Ότο Ρεχάγκελ και παίκτες, όπως ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Άγγελος Χαριστέας, ο Τραϊανός Δέλλας, ο Αντώνης Νικοπολίδης και ο Άγγελος Μπασινάς κατάφεραν να αιφνιδιάσουν την ποδοσφαιρική υφήλιο και να πετύχουν το... ακατόρθωτο, να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Το γκολ του Άγγελου Χαριστέα στο 56ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινά, οι κραυγές των δημοσιογράφων που είχαν αναλάβει την περιγραφή του αγώνα, είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της 4ης Ιουλίου του 2004. «Τελείωσε, είναι αλήθεια η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια», είναι η ατάκα του δημοσιογράφου Κώστα Βερνίκου που σημάδεψε τη μετάδοση της μεγάλης νίκης στην κάλυψη του αγώνα.

Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Μάρκους Μερκ, η χώρα πανηγύρισε την ιστορική νίκη στη διοργάνωση, με πλήθη κόσμου να έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους σε κάθε πόλη και τους πανηγυρισμούς να κρατούν ως το πρωί.

Χαραγμένη στη μνήμη, έμεινε και η υποδοχή της αποστολής του «πειρατικού» στην Αθήνα, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους της Αθήνας, από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.

Εικόνες από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση και τη νίκη της Ελλάδας στο Euro, το μακρινό πια 2004:


«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi

«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια» - Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια»: Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 - Όσα έμειναν στη μνήμη Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
«Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια»: Σαν σήμερα η Ελλάδα κέρδισε το Euro 2004 - Όσα έμειναν στη μνήμη Facebook Twitter
 
 
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