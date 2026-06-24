Στο Σαν Φρανσίσκο, το Pride Night των Giants έγινε τεστ υποκρισίας

Στο Σαν Φρανσίσκο, μια βραδιά Pride στο γήπεδο του μπέιζμπολ εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια διαμάχη γύρω από μια στολή.

Έξω από το Oracle Park, πριν από τον αγώνα των San Francisco Giants με τους Athletics, φίλαθλοι εμφανίστηκαν με σημαίες, μπλούζες, καπέλα και αυτοσχέδια πλακάτ στα χρώματα του Pride. Δεν ήταν μια συνηθισμένη γιορτή ορατότητας. Ήταν μια διαμαρτυρία απέναντι στην ίδια την ομάδα που, για χρόνια, παρουσίαζε τον εαυτό της ως σύμμαχο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η οργή δεν αφορά πλέον μόνο τους παίκτες που αντέδρασαν στη βραδιά Pride των Giants. Αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα διαχειρίστηκε την υπόθεση μετά.

Facebook Twitter Πατέρας και γιος φτάνουν στο Oracle Park φορώντας Pride σύμβολα των Giants, δείχνοντας τη στήριξή τους στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέσα στο ίδιο το γήπεδο.

Η ιστορία ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, στην ετήσια Pride Night των Giants. Τέσσερις παίκτες της ομάδας διαμαρτυρήθηκαν για τα καπέλα με το ουράνιο τόξο στο λογότυπο «SF». Τρεις από αυτούς έγραψαν βιβλικά χωρία πάνω στα καπέλα τους, ενώ ένας τέταρτος φόρεσε το κανονικό καπέλο της ομάδας.

Η Major League Baseball προειδοποίησε τους παίκτες ότι η προσθήκη προσωπικών μηνυμάτων στη στολή παραβιάζει τους κανόνες της λίγκας. Η υπόθεση, όμως, γρήγορα ξέφυγε από τα όρια του μπέιζμπολ. Συντηρητικοί πολιτικοί και κύκλοι της χριστιανικής δεξιάς παρουσίασαν την προειδοποίηση ως επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία των παικτών, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε έρευνα για πιθανή θρησκευτική διάκριση.

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Ο επικεφαλής της MLB, Ρομπ Μάνφρεντ, απάντησε σε επιστολή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζος Χόλι, υπερασπιζόμενος την προειδοποίηση της λίγκας ως θέμα κανονισμού για τις στολές. Ταυτόχρονα, όμως, επέρριψε ευθύνη και στους Giants, λέγοντας ότι η επικοινωνία της ομάδας προς τους παίκτες ήταν ανεπαρκής και όχι ξεκάθαρη. Οι παίκτες δεν τιμωρήθηκαν και δεν πρόκειται να τιμωρηθούν.

Για πολλούς φιλάθλους στο Σαν Φρανσίσκο, το πρόβλημα δεν είναι πια μόνο η πράξη των παικτών. Είναι η αμηχανία της ομάδας να μιλήσει καθαρά.

Ο Μπάστερ Πόουζι, πρόεδρος του αγωνιστικού τμήματος των Giants και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ομάδας, έκανε δήλωση για την υπόθεση, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι θα μιλήσει μόνο για θέματα μπέιζμπολ. Η στάση αυτή ενίσχυσε την αίσθηση ότι η ομάδα προσπαθεί να κλείσει το θέμα χωρίς να αναλάβει πραγματικά την πολιτική και ηθική του διάσταση.

Έξω από το γήπεδο, φίλαθλοι κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «No bigots in SF» και «U broke my heart in San Francisco», παραλλάσσοντας το κλασικό τραγούδι του Τόνι Μπένετ «I Left My Heart in San Francisco». Άλλοι μπήκαν στο γήπεδο φορώντας παλιότερα Pride αναμνηστικά των Giants, μετατρέποντας τα ίδια τα σύμβολα της ομάδας σε σιωπηλή διαμαρτυρία.

Facebook Twitter Το σύνθημα «No bigots in SF» έξω από το Oracle Park συμπύκνωσε την οργή πολλών φιλάθλων σε μια πόλη με βαθιά ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία.

Η αντίδραση είχε ιδιαίτερο βάρος επειδή μιλάμε για το Σαν Φρανσίσκο. Δεν είναι μια οποιαδήποτε πόλη για την ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ. Είναι η πόλη του Κάστρο, του Χάρβεϊ Μιλκ, των μεγάλων queer αγώνων, της ορατότητας που πλήρωσε πραγματικό κόστος πριν γίνει εταιρικό χρώμα στα λογότυπα.

Γι’ αυτό και η υπόθεση των Giants δεν διαβάστηκε απλώς ως «διαφωνία» παικτών με μια θεματική βραδιά. Για πολλούς ΛΟΑΤΚΙ+ φιλάθλους, έμοιαζε με προδοσία ενός άγραφου συμβολαίου ανάμεσα στην ομάδα και την πόλη που εκπροσωπεί.

Ένας φίλαθλος, που μεγάλωσε υποστηρίζοντας τους Giants και πήγαινε στο γήπεδο από παιδί, είπε ότι για πρώτη φορά νιώθει ντροπή για την ομάδα του. Άλλοι δήλωσαν ότι έδωσαν τα εισιτήριά τους ή σκέφτονται να σταματήσουν να πηγαίνουν στους αγώνες. Για ανθρώπους που έβλεπαν το Oracle Park ως χώρο χαράς, κοινότητας και φυγής από την καθημερινότητα, η υπόθεση άφησε κάτι πολύ πιο προσωπικό από μια αθλητική διαφωνία.

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Η βραδιά Pride, άλλωστε, δεν είναι ουδέτερο διαφημιστικό προϊόν. Όταν μια ομάδα φοράει ουράνιο τόξο, δεν φοράει απλώς ένα σχέδιο. Δηλώνει ότι αναγνωρίζει ένα κοινό, μια ιστορία και μια κοινότητα που συχνά έμαθε να μπαίνει στους δημόσιους χώρους με φόβο, προϋποθέσεις ή εξηγήσεις.

Αυτό ακριβώς κάνει τη στάση των Giants τόσο φορτισμένη. Η ομάδα προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στην υποστήριξη προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και στον σεβασμό των προσωπικών πεποιθήσεων των παικτών. Όμως για αρκετούς queer φιλάθλους, αυτή η ισορροπία ακούστηκε σαν υπεκφυγή.

Το ζήτημα δεν είναι αν ένας παίκτης μπορεί να έχει θρησκευτικές πεποιθήσεις. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει όταν αυτές οι πεποιθήσεις γίνονται δημόσια άρνηση μιας κοινότητας, σε μια βραδιά αφιερωμένη ακριβώς στην ορατότητά της. Και ακόμη περισσότερο, τι κάνει ένας οργανισμός όταν η δική του γιορτή συμπερίληψης μετατρέπεται σε σκηνή αποκλεισμού.

Οι Giants κέρδισαν τον αγώνα απέναντι στους Athletics με 3-1. Για αρκετούς από τους φιλάθλους που στάθηκαν έξω από το Oracle Park, όμως, το αποτέλεσμα δεν είχε μεγάλη σημασία.

Facebook Twitter ο πλακάτ «U broke my heart in San Francisco» παρέπεμπε στο κλασικό τραγούδι του Τόνι Μπένετ, αλλά αυτή τη φορά η καρδιά έσπαγε έξω από το γήπεδο των Giants.

Αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ένας χώρος που θεωρούσαν δικό τους έμοιαζε ξαφνικά λιγότερο ασφαλής, λιγότερο χαρούμενος, λιγότερο ανοιχτός.Και αυτό, για μια ομάδα του Σαν Φρανσίσκο, είναι πολύ βαρύτερο από μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση.

με στοιχεία από The Advocate