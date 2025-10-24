Στο Κορωπί ο Μπενίτεθ: Πρώτη μέρα και πρώτη προπόνηση στον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους «πράσινους».

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός, με πλούσιο βιογραφικό σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ και η Νάπολι, έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία και γνωστοποιώντας ότι η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (25/10) στις 12:00, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στο Κορωπί.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Μπενίτεθ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη συνεργασία του με τους «πράσινους».

«Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά αρχίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός του Παναθηναϊκού στο Instagram, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφίες του Ισπανού τεχνικού με τη φόρμα της ομάδας στο προπονητικό κέντρο.