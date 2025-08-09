Στέφανος Τσιτσιπάς: «Θέλω να δουλεύω με τον πατέρα μου μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις»

Λίγο πριν την πρεμιέρα του στο τουρνουά του Σινσινάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για την επιστροφή του πατέρα του, Απόστολου, στην προπονητική του ομάδα, τη νέα δυναμική στη σχέση τους και την κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό στη μέση.

Για τον τραυματισμό του απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, δηλώνοντας πως «δεν θέλει να το γρουσουζέψει». Όπως είπε, έχει αλλάξει κάποιες συνήθειες που φαίνεται να βοηθούν, αλλά προτιμά να μιλήσει εκτενέστερα σε τρεις μήνες.

Όσον αφορά τη συνεργασία με τον πατέρα του, ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως στο παρελθόν υπήρξαν δυσκολίες, καθώς ο Απόστολος Τσιτσιπάς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στον τρόπο που ήθελε να δουλεύει. «Ήταν δύσκολο να αλλάξεις έναν άνθρωπο που είχε μάθει αλλιώς όλη του τη ζωή. Τώρα, όμως, βάζει πρώτα εμένα, ακούει περισσότερο και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν φωνάζουμε πια όπως παλιά και ξέρουμε πότε να διαλέγουμε τις μάχες μας», τόνισε.

Ο Τσιτσιπάς χαρακτήρισε τον πατέρα του πεισματάρη, αλλά με θετική έννοια, θεωρώντας πως αυτό το χαρακτηριστικό τον βοήθησε να πετύχει πολλά στο τένις. «Θέλω να δουλεύω μαζί του μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίξω τένις», κατέληξε.

