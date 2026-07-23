Σπουδαία μεταγραφή για τον Χρήστο Τζόλη, ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ

Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Χρήστος Τζόλης.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού το μεσημέρι της Πέμπτης, υπογράφοντας μαζί του πολυετές συμβόλαιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Άρσεναλ, ο Τζόλης ανέφερε πως είναι καταπληκτικό ότι υπέγραψε σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Παράλληλα έδωσε υπόσχεση στους φίλους της ομάδας ότι είναι πεινασμένος για πολλά γκολ.

«Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να καταλάβω τι έχει συμβεί. Είναι καταπληκτικό ότι έχω υπογράψει σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είμαι περήφανος που θα γίνω μέλος αυτής της ομάδας από τη νέα σεζόν», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η μεταγραφή κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Χρήστος Τζόλης έχει το ρεκόρ για την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Πώς παρουσίασε τον Τζόλη η Άρσεναλ

Στην ανακοίνωσή της, η Άρσεναλ αναφέρθηκε στην πορεία του Χρήστου Τζόλη από τα πρώτα του χρόνια στον ΠΑΟΚ μέχρι την Κλαμπ Μπριζ που ήταν η ομάδα που του έδωσε το εισιτήριο να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Ο Χρήστος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την πατρίδα του, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μετά από μια εξαιρετική πορεία με την ομάδα Κ19, όπου σημείωσε 20 γκολ σε 27 συμμετοχές, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του συλλόγου και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον του Ολυμπιακού, τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ συνοδεύτηκε από έναν τίτλο, καθώς βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τον Μάιο του 2021, σκοράροντας πέντε τέρματα σε τέσσερις αγώνες στη διοργάνωση.

Έπειτα από αυτή την εντυπωσιακή χρονιά, ο Χρήστος μεταγράφηκε στην Νόριτς Σίτι, που αγωνιζόταν τότε στην Πρέμιερ Λιγκ. Εκεί έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του, στη νίκη με 6-0 επί της Μπόρνμουθ για το Καραμπάο Καπ τον Αύγουστο του 2021. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Ολλανδία (Τβέντε) και τη Γερμανία (Φορτούνα Ντίσελντορφ), αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες για την εξέλιξή του.

Τον Ιούλιο του 2024, ο επιθετικός μετακόμισε στην Κλαμπ Μπριζ, όπου εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας για τις επόμενες δύο σεζόν. Αγωνιζόμενος κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, έγινε γρήγορα κομβικός παίκτης στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου, κατακτώντας το Κύπελλο Βελγίου το 2025, ενώ αναδείχθηκε και Παίκτης της Χρονιάς στη βελγική Προ Λιγκ. Την ίδια διάκριση κατέκτησε και τη φετινή σεζόν, παίρνοντας το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά πανηγυρίζοντας παράλληλα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2025/26 με την Κλαμπ Μπριζ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Χρήστος αγωνίστηκε σε διάφορα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών τον Οκτώβριο του 2020. Έκτοτε, έχει συμπληρώσει 34 συμμετοχές με το εθνόσημο».