«Σκυλιάσαμε και επιτέλους το πήραμε!»: Η εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, του πρώτου για την εθνική ανδρών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και η απόλυτα πειστική εμφάνιση της «γαλανόλευκης» απέναντι στην Ιταλία, επιτρέπουν στον Θοδωρή Βλάχο να φύγει με χαμόγελο από το Βελιγράδι.

«Πήραμε επιτέλους ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα...», ήταν το πρώτο πράγμα που είχε ο ομοσπονδιακός προπονητής στην κάμερα της ΕΡΤ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του «μικρού» τελικού.

«Θέλαμε πολύ αυτό το μετάλλιο, ειδικότερα μετά την άσχημη εμφάνιση με την Ουγγαρία στον ημιτελικό. Δεν αφήσαμε περιθώριο στην Ιταλία να μπει στο παιχνίδι. Πιστεύω πως τέτοιες εμφανίσεις όπως η σημερινή δίνουν προκρίσεις και μετάλλια» τόνισε ακόμη ο Ελληνας τεχνικός.

Και κατέληξε: «Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η νίκη έστω και με ένα γκολ, αλλά έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι το ευχαριστηθήκαμε. Πανηγυρίζαμε περισσότερο για τις άμυνες που βγάλαμε, απ΄ότι για τα γκολ που πετύχαμε. Η Ιταλία παραμένει μια μεγάλη δύναμη που έχει τρομερή παράδοση στο χώρο. Ωστόσο, είχαν πολλά νέα παιδιά που έπαιξαν για πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση».

Πού έχει πάρει μετάλλια η εθνική ανδρών

Η... κατάρα «έσπασε» και η εθνική ανδρών πήρε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα- στην 22η συμμετοχή της στη διοργάνωση- και πλέον το παλμαρέ ολοκληρώθηκε, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις: Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα, World Cup (στην παλαιά και τη νέα μορφή του), World League, Μεσογειακούς Αγώνες και πλέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Συνολικά, η συγκομιδή της ελληνικής ομάδας έφτασε τα 18 μετάλλια, εκ των οποίων 5 ασημένια και 13 χάλκινα. Αυτό που συνεχίζει να λείπει είναι το χρυσό, η κορυφή του βάθρου που η «γαλανόλευκη» κυνηγά εδώ και μία πενταετία τουλάχιστον και κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσει σε αυτή, αρκεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες των κρίσιμων αγώνων.

Τα 18 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (17 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-1-4)

Ασημένιο: 2023

Χάλκινα: 2005, 2015, 2022, 2025

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (22 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2026

WORLD CUP (10 συμμ., 0-2-0)

Ασημένια: 1997, 2025

WORLD LEAGUE (8 συμμ., 0-0-4)

Χάλκινα: 2004, 2006, 2016, 2020

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (15 συμμ. 0-1-4)

Ασημένιο: 2018

Χάλκινο: 1951, 1991, 1993, 2013

Στην αδιάκοπη προσπάθεια της Εθνικής στην άμυνα, στάθηκε ο Κώστας Κάκαρης, μιλώντας μετά τη νίκη με 12-5 επί της Ιταλίας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Αν και η... δουλειά του είναι διαφορετική, ο διεθνής φουνταριστός (που αναδείχθηκε MVP του «μικρού» τελικού) υπογράμμισε ότι η διαφορά στη σημερινή εμφάνιση της ελληνικής ομάδας, σε σχέση με τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, ήταν καθαρά στο αμυντικό κομμάτι.

«Σκυλιάσαμε!», τόνισε χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ. «Ήμασταν εκνευρισμένοι και, αν παίζαμε έτσι με την Ουγγαρία, θα είχαμε νικήσει σίγουρα, αλλά δεν το κάναμε. Μάς έκανε να "σκυλιάσουμε" σήμερα, να μη θέλουμε να φάμε γκολ και αυτό μας έδωσε τη νίκη», επισήμανε ο παίκτης του Ολυμπιακού.

«Το θέλαμε πολύ το μετάλλιο και δεν θέλαμε να φύγουμε με άδεια χέρια. Θέλαμε κάτι παραπάνω, το χρυσό. Ήρθαμε ελπίζοντας να πάρουμε το χρυσό. Μόνο αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά, να πιάσουμε την κορυφή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, δουλεύουμε πάρα πολύ. Τα δώσαμε όλα και δεν τα καταφέραμε για ένα ματς που δεν ήμασταν καλοί. Αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ομάδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το κρατάμε και μάς δίνει δύναμη και ενέργεια για να παλέψουμε στα επόμενα», είπε ακόμη ο Κάκαρης, ο οποίος αναγνώρισε τη συνεισφορά της Πολιτείας και της Ομοσπονδίας στην προσπάθεια της εθνικής, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που υποστηρίζει την ομάδα.

Τα συγχαρητήρια στην Εθνική

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη με δήλωσή του, τους αθλητές της εθνική ομάδας πόλο. Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ συνεχάρη την Εθνική: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι. Σας ευχαριστούμε!».

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!».

«Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή και όλο το επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με την επιβλητική του νίκη επί της Ιταλίας με 12-5 στον μικρό τελικό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι και μας έκανε για άλλη μία φορά υπερήφανους. Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται σταθερά στην παγκόσμια ελίτ», αναφέρεται στην συγχαρητήρια δήλωση της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνας Σταρακά, του Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλη Σκουντή και του Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων, Κώστα Χουλιάρα. «Το μετάλλιο αυτό είναι καρπός του αστείρευτου ταλέντου, της σκληρής δουλειάς και της ακλόνητης προσήλωσης στους στόχους, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά αυτήν την ομάδα. Για εμάς, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η στήριξη των πρωταθλητών μας και η επένδυση στις υποδομές συνιστούν χρέος της Πολιτείας, ώστε η ελληνική σημαία να συνεχίσει να κυματίζει περήφανα στις διεθνείς διοργανώσεις. Με την ευχή η πορεία της εθνικής μας να συνεχίσει να εμπνέει τη νέα γενιά, και πάλι θερμά συγχαρητήρια!» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

«Ακόμα μία φορά το ελληνικό πόλο μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» , αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σ.Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με δουλειά, επιμονή και ομαδικό πνεύμα οι αθλητές μας και η προπονητική ομάδα, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το ελληνικό πόλο είναι δίκαια στην κορυφή και αξίζει τη στήριξη από την Πολιτεία. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας πόλο ανδρών, που με μια συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει: «Αυτό το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια ακόμη επιβράβευση της διαχρονικά υψηλού επιπέδου πορείας της εθνικής ομάδας και έρχεται ως συνέχεια των διακρίσεων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχόμαστε ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».