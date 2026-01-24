Σκάνδαλο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η «υπόθεση του φουσκωμένου καβάλου» συγκλονίζει το άλμα με σκι

Φαίνεται πως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Milano Cortina» απέκτησαν το δικό τους... πικάντικο σκάνδαλο, θυμίζοντάς μας (αν και για διαφορετικούς λόγους) τον Γάλλο επικοντιστή του 2024 . Αυτή τη φορά, το ζήτημα δεν είναι ένα ατύχημα της ανατομίας, αλλά μια σκόπιμη —και αρκετά εφευρετική— προσπάθεια «βελτίωσης» της στολής στην περιοχή του καβάλου.

Δύο προπονητές και ένας υπεύθυνος εξοπλισμού της εθνικής ομάδας άλματος με σκι της Νορβηγίας τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό 18 μηνών. Ο λόγος; Πιάστηκαν στην κάμερα να προσθέτουν επιπλέον ραφές στον κάβαλο των στολών των αθλητών τους, Marius Lindvik και Johann André Forfang, ώστε να τον κάνουν ελαφρώς μεγαλύτερο.

Στο άλμα με σκι, η στολή λειτουργεί σαν ιστίο. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνειά της, τόσο περισσότερο αέρα «πιάνει» ο αθλητής, επιτρέποντάς του να πετάξει μακρύτερα. Μόλις ένα επιπλέον εκατοστό υφάσματος μπορεί να προσθέσει έως και 5 μέτρα στην απόσταση του άλματος. Για το λόγο αυτό, οι κανονισμοί ορίζουν ότι η στολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σώμα του αθλητή κατά περισσότερο από 4 εκατοστά.

Οι Νορβηγοί δεν αρκέστηκαν στο μέγεθος· άνοιξαν τις πέντε στρώσεις του υλικού της στολής και πρόσθεσαν ένα εσωτερικό σκληρό υλικό για να μειώσουν την αντίσταση του αέρα, κάνοντας την τροποποίηση αόρατη στο γυμνό μάτι.

Ενώ οι προπονητές αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινές, οι αθλητές δήλωσαν άγνοια και θα αγωνιστούν κανονικά στους Ολυμπιακούς τον επόμενο μήνα, έχοντας εκτίσει μια μικρή ποινή το καλοκαίρι.

Για να παταχθεί η «κουλτούρα της μικροαπάτης» με τέτοια κόλπα, η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) εισάγει πλέον δρακόντεια μέτρα: Οι στολές θα ελέγχονται με τρισδιάστατα σκαναρίσματα από γιατρούς και ελεγκτές. Στις εγκεκριμένες στολές θα τοποθετούνται μικροτσίπ με προστασία παραβίασης, τα οποία θα σκανάρονται πριν και μετά το άλμα για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή.

Στο τέλος της ημέρας, η προσπάθεια να «φουσκώσεις» την κατάσταση στον κάβαλο —είτε για αεροδυναμική είτε για επίδειξη— μάλλον φέρνει περισσότερους μπελάδες παρά οφέλη.