Σιμόν Μπάιλς: «Παραλίγο να πεθάνω, ήταν ίσως η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου»

Η επτά φορές ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, περιγράφοντας ότι «παραλίγο να πεθάνει».

Η Μπάιλς, μία από τις σπουδαιότερες αθλήτριες στον κόσμο, δημοσίευσε μια σειρά από stories στο Instagram περιγράφοντας «μία από τις πιο τρομακτικές, αν όχι την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου».

Αν και η 29χρονη δεν μοιράστηκε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, έγραψε ότι θα «εξηγήσει αργά ή γρήγορα».

Σιμόν Μπάιλς: «Ήταν ίσως η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου»

«Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι τέτοια πράγματα, γιατί στη σημερινή εποχή δίνω μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητα», έγραψε στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Όμως, το γεγονός ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν στα σχέδιά μου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Αυτή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, αν όχι η πιο τρομακτική».

«Ειδικά επειδή ο Τζόναθαν βρισκόταν στην Ινδιανάπολη για προπονήσεις», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στον σύζυγό της Τζόναθαν Όουενς, ο οποίος βρίσκεται σε προπονήσεις με την ομάδα της NFL Indianapolis Colts.

Συνεχίζοντας το μήνυμά της, είπε: «Αυτή την εβδομάδα ήμουν στο κρεβάτι και ξεκουραζόμουν. Θα εξηγήσω αργά ή γρήγορα, αλλά (θέλω να πω) ένα μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου φίλους που επικοινώνησαν, ρώτησαν, με επισκέφτηκαν ή έστειλαν λουλούδια. Σας αγαπώ όλους».

Σιμόν Μπάιλς: Τα ρεκόρ της κορυφαίας αθλήτριας

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η Μπάιλς κατέκτησε χρυσά μετάλλια στην ομαδική διοργάνωση, στο σύνθετο ατομικό και στο άλμα – καθώς και ένα ασημένιο στο έδαφος.

Η συλλογή της αυτή συνέβαλε στο συνολικό αριθμό των 41 μεταλλίων που έχει κερδίσει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες, γεγονός που την καθιστά μια από τις μεγαλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών.

Πρωτοπόρος στο άθλημά της, έχει εφεύρει διάφορες τεχνικές δεξιότητες που έχουν εκτελεστεί από άλλες γυμνάστριες και είναι γνωστές ως «το Biles».

Η Μπάιλς έκανε το ολυμπιακό της ντεμπούτο σε ηλικία 19 ετών στο Ρίο το 2016 και έχει συμμετάσχει σε δύο ακόμη Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με πληροφορίες από BBC Sport