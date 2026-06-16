Serena και Venus Williams θα αγωνιστούν μαζί στο διπλό του Wimbledon

Μία από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες στην ιστορία του τένις επιστρέφει στα κορτ του Wimbledon. Οι διοργανωτές του βρετανικού Grand Slam ανακοίνωσαν ότι οι Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς έλαβαν wild card για το ταμπλό του διπλού γυναικών, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη κοινή τους συμμετοχή στο τουρνουά έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στην αγωνιστική δράση, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στο επαγγελματικό τένις.

Η 44χρονη Αμερικανίδα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στο απλό, ενώ οι διοργανωτές άφησαν ανοιχτή μία από τις διαθέσιμες wild cards του γυναικείου ταμπλό, χωρίς να ανακοινώσουν ακόμη ποια αθλήτρια θα την λάβει.

Για τις αδελφές Γουίλιαμς, η επιστροφή στο Wimbledon έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Μαζί έχουν κατακτήσει 14 τίτλους Grand Slam στο διπλό, εκ των οποίων οι έξι στο λονδρέζικο τουρνουά. Ο πρώτος ήρθε το 2000 και ο τελευταίος το 2016, με τις Σερένα και Βίνους να αποτελούν για περισσότερες από δύο δεκαετίες το πιο επιτυχημένο δίδυμο στην ιστορία του γυναικείου τένις.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτοι τίτλοι τους στο Wimbledon, το 2000 και το 2002, είχαν έρθει επίσης ως wild cards.

Η τελευταία φορά που οι δύο αδελφές αγωνίστηκαν μαζί σε αγώνα διπλού ήταν στο US Open του 2022, όπου αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο. Εκείνη ήταν και η πρώτη κοινή τους εμφάνιση μετά από περίπου τεσσεράμισι χρόνια αποχής ως δίδυμο.

Η επιστροφή της Σερένα και το ενδεχόμενο συμμετοχής στο απλό

Η παρουσία των αδελφών Γουίλιαμς στο διπλό δεν είναι το μόνο στοιχείο που έχει προκαλέσει συζητήσεις ενόψει του φετινού Wimbledon.

Το τελευταίο διάστημα η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια μακριά από τα επαγγελματικά κορτ.

Η Αμερικανίδα αγωνίστηκε στο Queen’s Club του Λονδίνου, όπου μαζί με την Καναδή Βικτόρια Μπόκο επικράτησαν στον πρώτο τους αγώνα στο διπλό. Η πορεία τους, ωστόσο, ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς η Μπόκο τραυματίστηκε στο γόνατο και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη διοργάνωση.

Παράλληλα, η Σερένα είχε προγραμματίσει να αγωνιστεί και στο τουρνουά του Βερολίνου, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει του Wimbledon.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο η 44χρονη θα περιοριστεί στο διπλό ή αν θα επιχειρήσει μια ακόμη επιστροφή και στο απλό.

Αν και η ίδια δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα σχέδιά της, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής και στο κυρίως ταμπλό του απλού γυναικών.

Η σχετική συζήτηση ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι διοργανωτές του Wimbledon δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει όλες τις wild cards του γυναικείου ταμπλό, αφήνοντας μία θέση ανοιχτή.

Έτσι, η προοπτική μιας ακόμη εμφάνισης της Σερένα Γουίλιαμς σε αγώνα απλού παραμένει ζωντανή, κάτι που θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της φετινής διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από Associated Pres