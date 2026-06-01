Σερένα Γουίλιαμς: Επιστρέφει στα κορτ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια

Η Σερένα Γουίλιαμς ετοιμάζεται να επιστρέψει στα κορτ, καθώς θα συμμετάσχει στο τουρνουά διπλού του HSBC Championships την επόμενη εβδομάδα, όπως επιβεβαίωσε το Queen’s Club μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και η Γουίλιαμς δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα την αποχώρησή της από το τένις, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τον τελευταίο της αγώνα. Στα τέλη του περασμένου έτους, ωστόσο, άρχισε να κάνει βήματα που έδειχναν μια πιθανή επιστροφή στη δράση.

Η τελευταία της εμφάνιση σε επίσημο αγώνα ήταν το 2022, όταν ηττήθηκε στο US Open από την Αυστραλή Άιλα Τόμλιανοβιτς. Τότε δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «συνταξιοδότηση», δηλώνοντας αντίθετα ότι «απομακρύνεται σταδιακά από το τένις».

Το HSBC Championships θα ξεκινήσει στο Λονδίνο στις 6 Ιουνίου με τα προκριματικά των γυναικών.

Με πληροφορίες από CNN