Σαχτάρ Ντονέτσκ - Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση

Μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά δίχως γκολ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι που διεξήχθη στο Stadion Miejski και πέρασαν στα πλέι οφ του Europa League.

Στα πρώτα λεπτά οι- τυπικά- γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και οι Αθηναίοι έδειχναν διάθεση να πρεσάρουν κοντά στο επιθετικό τους τρίτο. Ωστόσο, οι ευκαιρίες έρχονταν με το σταγονόμετρο για αμφότερες τις ομάδες.

Η πρώτη αξιοσημείωτη φάση πραγματοποιήθηκε στο 19′, και ήταν μία διπλή τελική με τους Μπονταρένκο και Ενρίκε για την Σαχτάρ, με τον Ντραγκόφσκι να μην ανησυχεί ιδιαίτερα.

Όσο περνούσαν τα λεπτά ο Παναθηναϊκός βελτιωνόταν και προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 33′ ο Μαξίμοβιτς απείλησε με μία κεφαλιά, όμως ο Ρίζνικ δεν αγχώθηκε. Έξι λεπτά αργότερα οι Ουκρανοί σκόραραν με τον Νέβερτον, όμως η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ, απόφαση που επιβεβαίωσε και ο VAR.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» χρειάστηκαν τις καίριες παρεμβάσεις των Πάλμερ-Μπράουν και Κώτσιρα, για να μην δουν τους αντιπάλους τους να βγαίνουν τετ α τετ σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου μέρους άνηκε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναπτύχθηκε κεντρικά με τον Μαξίμοβιτς στο 52′, ο Σέρβος προτίμησε πάσα στον Τσέριν αντί για τον προωθημένο Πελίστρι και ο Σλοβένος σούταρε άστοχα από πλάγια θέση στα όρια της περιοχής. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας δημιουργήθηκαν οι δύο σημαντικότερες ευκαιρίες του αγώνα.

Ο Ντραγκόφσκι έκανε μία σπουδαία επέμβαση στο 61′, σε σουτ του Νέβερτον μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πελίστρι βγήκε στην αντεπίθεση και έφτασε απέναντι από τον Ρίζνικ, όμως ο Ουκρανός «απάντησε» με μία εξίσου σημαντική απόκρουση.

Στο 62′, ο Τετέ βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Ενρίκε έβαλε το σώμα του και στα δύο σουτ που επιχείρησε ο Βραζιλιάνος, σταματώντας τον. Στο 65′ ήταν η σειρά του Σφιντέρσκι να απειλήσει, όμως το τελείωμά του με το αριστερό πέρασε αρκετά άουτ.

Ο Βιτόρια έβαλε στο παιχνίδι του Ζαρουρί και Ιωαννίδη στο 76′, θέλοντας να δώσει νέα πνοή στην επίθεση της ομάδας του. Πέντε λεπτά αργότερα, η αριθμητική ισορροπία άλλαξε, καθώς ο Οτσερένκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ζαρουρί.

Μάλιστα τον ακολούθησε στα αποδυτήρια και ο προπονητής του, καθώς είδε απευθείας κόκκινη λόγω διαμαρτυριών. Παρ’ όλ’ αυτά, η Σαχτάρ άγγιξε το γκολ στο 89′, όταν μετά από ένα σουτ που κόντραρε ο Νέβερτον βρέθηκε απέναντι από τον τέρμα όμως η κεφαλιά του ήταν άτσαλη και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Στη συνέχεια της φάσης ο Σαντάνα σούταρε από τα όρια της περιοχής όμως αστόχησε οριακά. Κάπως έτσι το 0-0 διατηρήθηκε έως το φινάλε και η ρεβάνς οδηγήθηκε στην παράταση.

Το έξτρα 30λεπτο άρχισε με μία αλλαγή, καθώς ο Σιώπης πέρασε στη θέση του Τσέριν. Η κούραση είχε επηρεάσει όλους όσοι αγωνίζονταν από την αρχή του αγώνα, όμως η Σαχτάρ δεν υποχωρούσε στο χορτάρι, παρά το μειονέκτημά της.

Με τη συμπλήρωση 100 λεπτών ακολούθησαν τρεις αλλαγές, με τον Ναζαρίνα να αντικαθιστά τον Μάρλον για τους Ουκρανούς και τους Μαντσίνι και Γέντβαϊ να περνούν στις θέσεις των Κώτσιρα και Πελίστρι για το «τριφύλλι». Η αριθμητική υπεροχή των φιλοξενούμενων άρχισε να φαίνεται πιο έντονα σε στατιστικές κατηγορίες όπως η κατοχή, όμως έως το 105′ δεν δημιουργήθηκε κάποια αξιόλογη ευκαιρία για γκολ.

Με τον ίδιο τρόπο κύλησε και το δεύτερο μέρος της παράτασης, χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να απειλεί. Στο 120′ ο Γερεμέγεφ τροφοδότησε τον Μαξίμοβιτς στα όρια της μικρής περιοχής, όμως ο Σέρβος είδε το σουτ του να κοντράρει σε αμυντικό. Κάπως έτσι, η ρεβάνς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Ναζαρίνα (δοκάρι) 0-0

Ιωαννίδης (γκολ) 0-1

Τομπίας (γκολ) 1-1

Γερεμέγεφ (γκολ) 1-2

Μπονταρένκο (γκολ) 2-2

Σιώπης (απόκρουση) 2-2

Νέβερτον (γκολ) 3-2

Τσιριβέγια (γκολ) 3-3

Ελίας (απόκρουση) 3-3

Ζαρουρί (άουτ) 3-3

Ενρίκε (απόκρουση) 3-3

Μαντσίνι (γκολ) 3-4

Με πληροφορίες από ΕΡΤ