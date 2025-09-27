Ρωσία και Λευκορωσία επιστρέφουν στους Παραολυμπιακούς του 2026

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) αποφάσισε στη Γενική Συνέλευσή της στη Σεούλ να αποκαταστήσει πλήρως τα δικαιώματα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή τους στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα της Ιταλίας (6–15 Μαρτίου 2026).

Η συνέλευση απέρριψε όλες τις προτάσεις για διατήρηση ή παράταση της αναστολής. Η πρόταση για πλήρη αποβολή της Ρωσίας καταψηφίστηκε με 111 ψήφους κατά και 55 υπέρ (11 αποχές), ενώ η πρόταση για μερική αναστολή έπεσε με 91 κατά και 77 υπέρ (8 αποχές). Για τη Λευκορωσία τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν 119–48 (9 αποχές) και 103–63 (10 αποχές).

Με την απόφαση αυτή, οι δύο εθνικές παραολυμπιακές επιτροπές «ανακτούν όλα τα δικαιώματα και προνόμια μέλους», όπως ανέφερε το IPC, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί άμεσα με τις δύο χώρες για την εφαρμογή πρακτικών ρυθμίσεων.

Η Ρωσική Παραολυμπιακή Επιτροπή χαρακτήρισε την εξέλιξη «δίκαιη απόφαση» και «σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του διεθνούς παραολυμπιακού κινήματος». Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι «τα δικαιώματα των αθλητών πρέπει να προστατεύονται χωρίς διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων».

Δεν υπήρξε άμεση τοποθέτηση από τις ουκρανικές παραολυμπιακή ή ολυμπιακή επιτροπή. Το κρατικό δίκτυο Suspilne υπενθύμισε ότι η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει την αποστολή εθνικών ομάδων σε διοργανώσεις όπου συμμετέχουν «χώρες-επιτιθέμενοι», εκτός αν τηρείται αυστηρή ουδετερότητα και δεν χρησιμοποιούνται κρατικά σύμβολα.

Η απόφαση της IPC είναι δεσμευτική: Ρωσία και Λευκορωσία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2026. Καμία άλλη χώρα ή διεθνής ομοσπονδία δεν μπορεί θεσμικά να τις αποκλείσει. Άλλα κράτη μπορούν να αντιδράσουν μόνο με πολιτικές διαμαρτυρίες ή με μποϊκοτάζ, δηλαδή με απόσυρση των δικών τους αποστολών.

Τι ισχύει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) είχε αναστείλει το 2023 τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή ενσωμάτωσε σωματεία από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Παρά την αναστολή, Ρώσοι αθλητές θα συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα (6–22 Φεβρουαρίου 2026) ως «Ανεξάρτητοι Ουδέτεροι Αθλητές» (AIN), καθεστώς που εφαρμόστηκε και στους Αγώνες του Παρισιού το 2024.



