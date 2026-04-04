Ροναλντίνιο: «Ο Μέσι παραμένει ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, δήλωσε ο Ροναλντίνιο.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος πρωταθλητής του ποδοσφαίρου δήλωσε για τον Αργεντίνο: «Συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ελπίζω να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε άριστη φόρμα και να κάνει καταπληκτικά πράγματα για εμάς».

Μεταξύ άλλων, ο Ροναλντίνιο αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Μέσι εξακολουθούν να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, λέγοντας: «Όποτε έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, είναι μεγάλη χαρά».

Ροναλντίνιο: «Η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, είναι μια δυνατή ομάδα»

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, λέγοντας: «Όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές, θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό», ενώ για τη συμμετοχή της Βραζιλίας σχολίασε:

«Νομίζω ότι η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, είναι μια δυνατή ομάδα με φανταστικούς παίκτες, από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς, όλοι τους απίστευτα ταλαντούχοι. Θα είναι ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις ομάδες να έρχονται δυνατές».

Με πληροφορίες από ertsports