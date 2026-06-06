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Roland Garros: «Βασίλισσα» του Παρισιού η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα - Κέρδισε το πρώτο της Grand Slam

Η Αντρέεβα βρίσκεται στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης

The LiFO team
The LiFO team
ROLAND GARROS ΜΙΡΑ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΙΚΗ GRAND SLAM Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Η Ρωσίδα έφηβη Μίρα Αντρέεβα ήταν ήδη ένα φαινόμενο του τένις σε ηλικία 15 ετών. Στα 19 της, είναι πλέον πρωταθλήτρια του Roland Garros.

Η Αντρέεβα, που βρίσκεται στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έβαλε τέλος στην πορεία της Πολωνής προκριθείσας Μάγια Χβαλίνσκα, που βρίσκεται στην 114η θέση, με νίκη 6-3, 6-2 στον τελικό του Roland Garros το Σάββατο.

Η Αντρέεβα έγινε η νεότερη παίκτρια που κέρδισε τον τίτλο στο μονό γυναικών από την εποχή της Μόνικα Σέλες, η οποία ήταν 18 ετών όταν κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο Roland Garros της το 1992.

Η μεγάλη ανακάλυψη στα 15 και ο δρόμος προς τη νίκη του Roland Garros

Η Αντρέεβα θεωρούνταν υποψήφια για τίτλο Grand Slam από τότε που εμφανίστηκε στη σκηνή ως 15χρονη στο Όπεν της Μαδρίτης το 2023, όταν έγινε η τρίτη νεότερη παίκτρια που κέρδισε αγώνα στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά WTA 1000 και έφτασε στους προημιτελικούς.

Τελευταία, η Αντρέεβα αναγκάστηκε να αγωνιστεί ως ουδέτερη παίκτρια και χωρίς τη σημαία της χώρας της, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία.

ROLAND GARROS ΜΙΡΑ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΙΚΗ GRAND SLAM Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
ROLAND GARROS ΜΙΡΑ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΙΚΗ GRAND SLAM Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ

Όταν νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ στους ημιτελικούς, η αντίπαλός της αρνήθηκε να της σφίξει το χέρι, όπως συνηθίζεται για τις Ουκρανές παίκτριες που αντιμετωπίζουν Ρωσίδες από την έναρξη του πολέμου το 2022.

ROLAND GARROS ΜΙΡΑ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΙΚΗ GRAND SLAM Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
ROLAND GARROS ΜΙΡΑ ΑΝΤΡΕΕΒΑ ΝΙΚΗ GRAND SLAM Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ

Ο τελικός διεξήχθη υπό κυρίως ηλιόλουστες συνθήκες, αλλά ο άνεμος ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε τον πρώτο τελικό Grand Slam και για τις δύο παίκτριες.

Με πληροφορίες από CNN

Αθλητισμός

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