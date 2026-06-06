Roland Garros: «Βασίλισσα» του Παρισιού η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα - Κέρδισε το πρώτο της Grand Slam

Η Ρωσίδα έφηβη Μίρα Αντρέεβα ήταν ήδη ένα φαινόμενο του τένις σε ηλικία 15 ετών. Στα 19 της, είναι πλέον πρωταθλήτρια του Roland Garros.

Η Αντρέεβα, που βρίσκεται στην όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έβαλε τέλος στην πορεία της Πολωνής προκριθείσας Μάγια Χβαλίνσκα, που βρίσκεται στην 114η θέση, με νίκη 6-3, 6-2 στον τελικό του Roland Garros το Σάββατο.

Η Αντρέεβα έγινε η νεότερη παίκτρια που κέρδισε τον τίτλο στο μονό γυναικών από την εποχή της Μόνικα Σέλες, η οποία ήταν 18 ετών όταν κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο Roland Garros της το 1992.

Η μεγάλη ανακάλυψη στα 15 και ο δρόμος προς τη νίκη του Roland Garros

Η Αντρέεβα θεωρούνταν υποψήφια για τίτλο Grand Slam από τότε που εμφανίστηκε στη σκηνή ως 15χρονη στο Όπεν της Μαδρίτης το 2023, όταν έγινε η τρίτη νεότερη παίκτρια που κέρδισε αγώνα στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά WTA 1000 και έφτασε στους προημιτελικούς.

Τελευταία, η Αντρέεβα αναγκάστηκε να αγωνιστεί ως ουδέτερη παίκτρια και χωρίς τη σημαία της χώρας της, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία.

Όταν νίκησε τη Μάρτα Κόστιουκ στους ημιτελικούς, η αντίπαλός της αρνήθηκε να της σφίξει το χέρι, όπως συνηθίζεται για τις Ουκρανές παίκτριες που αντιμετωπίζουν Ρωσίδες από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Ο τελικός διεξήχθη υπό κυρίως ηλιόλουστες συνθήκες, αλλά ο άνεμος ήταν ένας παράγοντας που επηρέασε τον πρώτο τελικό Grand Slam και για τις δύο παίκτριες.

Με πληροφορίες από CNN