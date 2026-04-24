Roland Garros: Αποσύρεται ο Κάρλος Αλκαράθ λόγω τραυματισμού στον καρπό

Ο Κάρλος Αλκαράθ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Γαλλικό Όπεν (Rolland Garos) λόγω τραυματισμού στον δεξί καρπό, τον οποίο υπέστη την περασμένη εβδομάδα στον πρώτο γύρο του Όπεν της Βαρκελώνης.

Ο Αλκαράθ, δύο φορές νικητής του Roland Garros, είχε ξεκινήσει τη φετινή χωμάτινη περίοδο ως φαβορί για να κατακτήσει τον τρίτο διαδοχικό τίτλο στο Παρίσι. Μετά την ήττα του στον τελικό του Monte Carlo Masters από τον μεγάλο του αντίπαλο Jannik Sinner - ο οποίος με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης - ο 22χρονος ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, όπου αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο απέναντι στον Otto Virtanen.

Η επιβάρυνση αποδείχθηκε υπερβολική και ο Αλκαράθ τραυματίστηκε στον καρπό κατά τη διάρκεια της νίκης του επί του Virtanen, πριν αποσυρθεί από το τουρνουά την επόμενη ημέρα.

«Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σήμερα, αποφασίσαμε ότι το πιο συνετό είναι να είμαστε προσεκτικοί και να μην συμμετάσχω στη Ρώμη ή στο Roland Garros, μέχρι να αξιολογήσουμε την πορεία της αποκατάστασης και να αποφασίσουμε πότε θα επιστρέψω στα γήπεδα», ανέφερε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Ο Αλκαράθ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη Μαδρίτη τη Δευτέρα για να παραλάβει το βραβείο κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στα Laureus Awards. Σε δηλώσεις του εκεί, ανέφερε ότι περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις θα καθόριζαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού και τη δυνατότητά του να αγωνιστεί στο Roland Garros - κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

Συνεχείς τραυματισμοί

Παρά τις επιτυχίες του τα τελευταία χρόνια στο Roland Garros, οι τραυματισμοί αποτελούν συχνό πρόβλημα για τον Αλκαράθ. Δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα σεζόν από το 2023, όταν είχε κατακτήσει μόνο έναν τίτλο Grand Slam.

Το 2024, τραυματισμός στον δεξί πήχη τον άφησε εκτός για μεγάλο μέρος της χωμάτινης περιόδου, ενώ αναγκάστηκε να αποσυρθεί και από το Madrid Open λόγω τραυματισμών και στα δύο πόδια.

Μέχρι πρότινος, ο Αλκαράθ είχε χάσει μόνο ένα Grand Slam από τότε που εμφανίστηκε στο επαγγελματικό tour: το Australian Open του 2023, εξαιτίας τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου Grand Slam στο US Open και την άνοδό του στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Με πληροφορίες από Guardian