Roland Garros: Αποκλείστηκε το νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Jannik Sinner, έπειτα από «μάχη» με τον καύσωνα

Ο Jannik Sinner αποκλείστηκε με δραματικό τρόπο από το Roland Garros, γνωρίζοντας την ήττα σε έναν αγώνα πέντε σετ απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, καθώς προηγήθηκε με 2-0 σετ στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ωστόσο, το κύμα ζέστης που επικρατεί στο Παρίσι φαίνεται πως επηρέασε τον Ιταλό, ο οποίος άρχισε να αντιμετωπίζει έντονες κράμπες και προβλήματα ενέργειας.

Ο Σερούντολο εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έκανε την ανατροπή, κατακτώντας τα τρία τελευταία σετ και τη μεγάλη νίκη με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Μέχρι εκείνο το σημείο, όλα έδειχναν πως ο Sinner θα έφτανε εύκολα σε ακόμη μία νίκη στην προσπάθειά του να κατακτήσει για πρώτη φορά το Roland Garros. Ο τετράκις πρωταθλητής Grand Slam κυριάρχησε στα δύο πρώτα σετ, παίζοντας εντυπωσιακό τένις και πιέζοντας συνεχώς τον Αργεντινό αντίπαλό του με δυνατά και ακριβή χτυπήματα.

Στο τρίτο σετ, ο Sinner προηγήθηκε με 5-1 και σέρβιρε για τη νίκη. Εκεί όμως άλλαξαν όλα. Ενώ βρισκόταν πίσω με 0-40 στο game, είχε μια μακρά συζήτηση με τον διαιτητή και στη συνέχεια αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο για να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Όταν επέστρεψε, δεν ήταν πλέον ο ίδιος παίκτης.

«Δυσκολευόμουν πολύ, ένιωθα ζαλάδα και τελείως χωρίς ενέργεια. Προσπάθησα να κλείσω το ματς, αλλά δεν είχα δυνάμεις», δήλωσε αργότερα ο ίδιος.

«Τα προβλήματα ξεκίνησαν στα μέσα του τρίτου σετ. Παρότι έπαιζα εξαιρετικό τένις, ξαφνικά δεν μπορούσα να βρω ενέργεια. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Δεν έφταιγε η ζέστη ή ο καιρός· απλώς δεν ήταν η μέρα μου», εξήγησε ο Sinner.

Ο Σερούντολο εκμεταλλεύτηκε την πτώση του Ιταλού και κατέκτησε τα έξι τελευταία games του τρίτου σετ, παραμένοντας ζωντανός στο ματς. Στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως στα δύο επόμενα σετ, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Ο Sinner αποκάλυψε επίσης πως ήδη από το πρωί δεν αισθανόταν καλά.

«Ξύπνησα και δεν ένιωθα καλά. Προσπαθούσα να κρατήσω τους πόντους σύντομους. Στην αρχή χτυπούσα εξαιρετικά την μπάλα, αλλά μετά απλώς “έπεσα στον τοίχο” και όλα τελείωσαν», ανέφερε.

Ο Jannik Sinner στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του/Φωτογραφία: EPA

Ο 24χρονος Ιταλός έφτανε στο Roland Garros σε τρομερή φόρμα, έχοντας καταγράψει σερί 30 νικών και κατακτώντας διαδοχικά τα Masters σε Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη και Ρώμη. Με την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ, πολλοί θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη ακόμη μία κατάκτηση Grand Slam.

Σύμφωνα με στοιχεία του ESPN, ο Σίνερ έγινε ο πρώτος άνδρας στην Open Era που χάνει περισσότερες από μία φορές σε Grand Slam ενώ προηγείται με 2-0 σετ ως Νο.1 του ταμπλό.

Ο Σερούντολο παραδέχθηκε μετά τον αγώνα πως στάθηκε και τυχερός.

«Φυσικά είναι δύσκολο για εκείνον. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να πάρω πάνω από τρία games σε κάθε σετ, οπότε ίσως ήμουν λίγο τυχερός», δήλωσε ο Αργεντινός μέσα στο court.

«Λυπάμαι για εκείνον γιατί άξιζε να κερδίσει. Σέρβιρε για το ματς, αλλά μετά δεν ξέρω τι συνέβη. Ίσως είχε κράμπες ή ίσως ήταν η πίεση.»

Με τον αποκλεισμό τόσο του Sinner όσο και του Αλκαράθ, το ταμπλό του Roland Garros έχει πλέον ανοίξει εντελώς, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς βλέπει ίσως μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του.

Θα είναι επίσης η πρώτη φορά μετά το US Open του 2023 που ένα Grand Slam ανδρών δεν θα καταλήξει ούτε στον Αλκαράθ ούτε στον Sinner.