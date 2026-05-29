Ρολάν Γκαρός: Τενίστρια αποχώρησε από αγώνα αφού σκόνταψε σε διαφημιστική πινακίδα στο γήπεδο

Η Ζεϊνέπ Σόνμεζ, η Τουρκάλα που βρίσκεται στο Νο 66 της παγκόσμιας κατάταξης, αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού από έναν αγώνα στο Ρολάν Γκαρός την Παρασκευή, αφού σκόνταψε σε διαφημιστική πινακίδα στο πίσω μέρος του γηπέδου.

Τρέχοντας προς τα πίσω για να χτυπήσει ένα backhand, μόλις στο τρίτο game του αγώνα της με την Τατιάνα Μαρία εναντίον των Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και Ανχελίνα Καλίνινα, η Σόνμεζ σκόνταψε σε μικρή διαφημιστική πινακίδα και έπεσε πάνω στον πίσω τοίχο.

Εκτός Ρολάν Γκαρός η Σόνμεζ μετά από τραυματισμό λόγω διαφημιστικής πινακίδας

Η Σόνμεζ, που φαινόταν εμφανώς ταραγμένη, εξετάστηκε στο γήπεδο από δύο ιατρούς. Μετά από λίγα λεπτά, με τη βοήθεια μεταξύ άλλων και της Μαρία, κατάφερε να σηκωθεί και να περπατήσει χωρίς βοήθεια μέχρι την καρέκλα της, όπου έλαβε περαιτέρω περίθαλψη — μεταξύ άλλων για ένα κόψιμο στο γόνατο.

Η Σόνμεζ αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, και η Γιαστρέμσκα με την Καλίνινα ανακηρύχθηκαν νικήτριες με σκορ 2-0, προκρινόμενες έτσι στον τρίτο γύρο. Στη συνέχεια, η Σόνμεζ αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας.

Ένας εκπρόσωπος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Τένις (FFT) δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το περιστατικό και την πολιτική του τουρνουά σχετικά με τις διαφημιστικές πινακίδες στο πίσω μέρος των γηπέδων.

Zeynep Sonmez running for a ball and trips over an advertising sign at the back of the court.



She got injured and had to retire from her doubles match.



What is Roland Garros doing at this point to protect the players?



This is getting ridiculous. pic.twitter.com/V6npUQZ0MS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Η Κέιτι Μπούλτερ, η Βρετανίδα Νο 71 στον κόσμο, είχε παρόμοιο ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα της εναντίον της Αναστασία Ποτάποβα μια μέρα νωρίτερα. Η Μπούλτερ σκόνταψε σε μία διαφημιστική πινακίδα ενώ χτυπούσε ένα forehand και έπεσε στο πάτωμα. Δεν τραυματίστηκε, αλλά αφού είδε το περιστατικό με τη Σόνμεζ, η Μπούλτερ δημοσίευσε στο X: «ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ. Ήμουν τυχερή χθες το βράδυ, αλλά την επόμενη φορά μπορεί να μην είμαι...».

THESE THINGS HAVE TO GO. Got lucky last night but next time I might not be… https://t.co/yvVgKbOZAo — Katie Boulter (@katiecboulter) May 29, 2026

Με πληροφορίες από New York Times/The Athletic