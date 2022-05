Rise: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Disney κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το «Rise», την βιογραφική ταινία για τον Γιάννη Αντετοτούνμπο που θα προβληθεί στο Disney+.

H ταινία, με γυρίσματα και στην Ελλάδα, αφηγείται την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με έμφαση στα παιδικά του χρόνια στην Νιγηρία, το ταξίδι της οικογένειάς του στην Ελλάδα αλλά και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους τρεις αδερφούς, Γιάννη, Θανάση και Κώστα, να παίξουν στο NBA.

Δείτε το trailer του «Rise»:

Μεταξύ άλλων δείχνει τα εφηβικά του χρόνια, όταν ζούσε στην Αθήνα και έπαιζε για τον Φιλαθλητικό μέχρι την κορυφή του NBA και την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος των Μιλγουόκι Μπάκς εδώ και 50 χρόνια.

«Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. "RISE", μία ταινία του Disney+ βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022», είχαν γράψει τα Walt Disney Studios στην ανακοίνωση της ταινίας.

Ο Uche Agada πρωταγωνιστεί στην ταινία ως "Greek Freak", ενώ η Yetide Badaki (This is Us, American Gods) θα υποδυθεί την μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βέρα και ο Dayo Okeniyi παίζει τον ρόλο του πατέρα του, Τσαρλς. Τους Θανάση, Άλεξ και Κώστα Αντετοκούνμπο, θα υποδυθούν οι Ral Agada, Elijah Sholanke και Jaden Osimuwa, ενώ από το trailer έγινε γνωστό ότι παίζει και ο Χρήστος Λούλης.

Το σενάριο της ταινίας, που αρχικά έφερε τον τίτλο «Greek Freak», επιμελήθηκε ο Arash Amel (A Private War) και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Akin Omotoso (Catching Feelings). Την παραγωγή ανέλαβε ο Bernie Goldmann, που είχε αντίστοιχο ρόλο στην ταινία «300».

Τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έλαβαν χώρα εντός του 2021 σε διάφορες γειτονιές της Κυψέλης και στα Σεπόλια με το budget να ξεπερνά τα 16 εκατ. ευρώ.

To «Rise» θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιουνίου στο Disney+, αλλά στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου.