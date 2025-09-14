Ρίκι Χάτον: Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στην πυγμαχία, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Ο Βρετανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, το πρωί της Κυριακής.

«Αστυνομικοί κλήθηκαν από πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre, στο Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα 46 ετών. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύποπτες συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας για το περιστατικό.

Ο Ρίκι Χάτον, γνωστός καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως «Hitman», ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Βρετανούς πυγμάχους της γενιάς του και κατέκτησε αρκετούς παγκόσμιους τίτλους.

Αποσύρθηκε από το μποξ το 2012 και στη συνέχεια μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την κατάθλιψη και το αλκοόλ.

Ωστόσο, είχε σχέδια για μια ακόμη επιστροφή στα ρινγκ, με έναν αγώνα επίδειξης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Guardian