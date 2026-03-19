Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την ισπανική Ρεάλ Μπέτις, στο περιθώριο της φάσης των «16» του Europa League, και φιλοδοξεί είτε με νίκη είτε διατηρώντας το σκορ της πρώτης αναμέτρησης (1-0) να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, την ώρα που ο σημερινός αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 και να καλυφθεί τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από το Cosmote Sport 4 HD.

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει με 1-0 με πέναλτι του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό, σ' ένα σκληρό παιχνίδι με αρκετές φάσεις.

Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός: Αναμένεται ρεκόρ προσέλευσης

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση πρόκρισης σήμερα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την πορτογαλική Μπράγκα.

Στην Ισπανία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ταξιδέψει 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, με τα ΜΜΕ της χώρας να κάνουν λόγο για πιθανό ρεκόρ προσέλευσης.

Αναλυτικά στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρονται τα εξής: «αντιμέτωπη με μια ακόμη μαγική βραδιά που μπορεί να σπάρει τα ρεκόρ. Περισσότερα από 53.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί και αναμένεται ότι θα πουληθούν 60.000 για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον του Παναθηναϊκού, ένας αριθμός που θ' αποτελεί τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία ενός συλλόγου από την Ανδαλουσία που αγωνίζεται εντός έδρας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, δήλωσε: «είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχουν ομοιότητες. Η Μπέτις θέλει να προκριθεί, κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μεγάλη κίνητρο, θέλουμε να γράψουμε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού. Οι φίλαθλοι της Μπέτις είναι πολύ δυναμικοί, όπως και του Παναθηναϊκού, τα χρώματα είναι επίσης τα ίδια».

«Είναι κάτι που το συζητάμε το ματς αυτό, έχουμε συζητήσει το πως θα το προσεγγίσουμε συναισθηματικά και αυτό είναι σημαντικό. Ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε κάποια αλλά όχι πάρα πολλά. Η Μπέτις είναι πολύ καλή ομάδα, με επιθετικογενείς παίκτες, ικανούς στο ένας εναντίον ενός» συνέχισε.

«Ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο αμυντικό μας κομμάτι πρέπει να είμαστε συμπαγείς αλλά και επιθετικά να κάνουμε πράγματα. Όταν η Μπέτις δεν έχει την μπάλα, υποφέρει. Από την στιγμή που μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες, οι φίλαθλοι ζητούν νίκες. Θα το ζητήσουν και αύριο. Έτσι πρέπει να γίνεται» διευκρίνισε επίσης.