Ραφαέλ Ναδάλ: «Το τένις έγινε ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο» - Τι δήλωσε για το χρόνιο πρόβλημά του

Ο Ραφαέλ Ναδάλ αποκάλυψε ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του υποφέροντας από πόνο, καθώς επέμενε να αγωνίζεται παρά σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του και κατάφερε να κατακτήσει 22 τίτλους Grand Slam, ενώ για δύο δεκαετίες κυριάρχησε στο ανδρικό τένις μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ισπανός, ο οποίος αποσύρθηκε το 2024, δήλωσε ότι πήρε τεράστια ρίσκα για την υγεία του προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, αφού μια σειρά του Netflix με τίτλο «Rafa» παρουσίασε μια εις βάθος ματιά στις σωματικές και ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να επιτύχει όσα επιθυμούσε.

Ο «αγώνας» του Ραφαέλ Ναδάλ ενάντια στον χρόνο

«Έπρεπε να πάρω αποφάσεις σχετικά με την υγεία μου, όπου βρίσκεσαι στο όριο μεταξύ σωστού και λάθους. Αλλά αν δεν είχα εξερευνήσει όλα αυτά, πιθανότατα θα είχα 10 λιγότερα Grand Slam… αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε ο Ναδάλ στο BBC την Παρασκευή.

Ο Ναδάλ διαγνώστηκε με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Mueller-Weiss, αφού έσπασε το πόδι του κατά τη διάρκεια του τελικού του Όπεν της Μαδρίτης το 2005, μήνες αφότου κέρδισε το Ρολάν Γκαρός στην πρώτη του προσπάθεια σε ηλικία 19 ετών.

Αν και η πάθηση, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από την εντατική προπόνησή του όταν ήταν παιδί, έθεσε σε κίνδυνο την καριέρα του, ο Ναδάλ αρνήθηκε να τα παρατήσει.

Ο τραυματισμός τον στοίχειωνε ακόμη και καθώς κέρδιζε 13 ακόμη τίτλους Grand Slam τα επόμενα εννέα χρόνια, κατακτώντας τουλάχιστον έναν μεγάλο τίτλο κάθε χρόνο. «Το τένις έγινε ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο. Πάντα είχα την αμφιβολία στο μυαλό μου: "Πόσο καιρό μπορώ να αντέξω με αυτό το πόδι;". Ποτέ δεν ήξερα πόσο θα διαρκούσε η καριέρα μου», είπε ο Ναδάλ. «Πάντα σκεφτόμουν: "Ίσως είναι η τελευταία χρονιά, οπότε δεν υπάρχει χρόνος να σταματήσω"».

Ο τραυματισμός οδήγησε επίσης σε άλλες επιπλοκές υγείας, συμπεριλαμβανομένης τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατό του και διατρήσεων στο έντερό του, με τις τελευταίες να προκαλούνται από τη χρήση παυσίπονων.

Μερικές φορές έπρεπε να αντιμετωπίζει τον πόνο με στοχευμένες ενέσεις αναισθητικού, ενώ δεν είχε αίσθηση στο ένα πόδι κατά τη διάρκεια του τελικού του Γαλλικού Όπεν του 2022, της τελευταίας του νίκης σε Grand Slam. «Το κλειδί ήταν ότι ο πόνος ήταν μικρότερος από το πάθος και την ευτυχία μου για αυτό που έκανα», δήλωσε ο 39χρονος.

Με πληροφορίες από Guardian