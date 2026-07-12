Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Βαγγέλης Ντούμας στα 100μ. πρόσθιο εφήβων

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος τερμάτισε σε 59.91 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων και νεανίδων στο Μόναχο της Γερμανίας.

Ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού άφησε στη δεύτερη θέση τον Γερμανό Λούις Χόφμαν, που σημείωσε χρόνο 1:00.29, ενώ τρίτος ήταν ο Βρετανός Μαξ Μόργκαν με 1:00.41.

Ο Ντούμας διατηρεί ατομικό ρεκόρ 59.77 από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων και νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Η επίδοση αυτή αποτελεί παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες ανδρών, νέων κάτω των 23 ετών και εφήβων.

Το χρυσό στα 100 μέτρα πρόσθιο ήταν το δεύτερο μετάλλιο του αθλητή από την Αλεξανδρούπολη στη φετινή διοργάνωση, μετά τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα πρόσθιο. Συνολικά έχει πλέον κατακτήσει πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εφήβων και νεανίδων, ενώ ανεβαίνει στο βάθρο των 100 μέτρων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με δύο χρυσά και ένα ασημένιο.

Στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Νίκος Παπαθεοδώρου κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 55.38. Ο 17χρονος αθλητής πέρασε πρώτος στα 50 μέτρα, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο μισό της κούρσας.

Νικητής ήταν ο Μιχαήλ Σερμπάκοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως ανεξάρτητος, με 53.99. Ακολούθησαν οι Γάλλοι Νέιθαν Μουρατόρι με 54.00 και Κρισαντέρ Σερντά με 54.52.