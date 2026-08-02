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Αθλητισμός

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών

Ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε το προβάδισμα από την αρχή της κούρσας και το διατήρησε μέχρι τον τερματισμό

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΣΚΙΦ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Facebook Twitter
Ο Πέτρος Γκαϊδατζής
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Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Βαρέζε.

Ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε το προβάδισμα από την αρχή της κούρσας και το διατήρησε μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να επιτρέψει στους αντιπάλους του να τον απειλήσουν ουσιαστικά.

Με την πρώτη θέση στον τελικό, ο Γκαϊδατζής στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η επιτυχία του πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση για την ελληνική κωπηλασία στη διοργάνωση του Βαρέζε.

 


 

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