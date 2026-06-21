Πρόστιμο 40.000 δολαρίων σε τενίστα που έβρισε επτά φορές μέσα σε ένα λεπτό

Η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών τενιστών (ATP) επέβαλε πρόστιμο 40.000 δολαρίων στον Γάλλο τενίστα Κοραντέν Μουτέ για τη συμπεριφορά του σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον αγώνα του στο τουρνουά του Queen’s στο Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη νίκη του 27χρονου επί του συμπατριώτη του Τζιοβάνι Μπετσί Περίκάρ με 6-7, 6-4, 7-6. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, ο Μουτέ κλήθηκε να σχολιάσει ένα εντυπωσιακό σερβίς του αντιπάλου του που έφτασε τα 228 χιλιόμετρα την ώρα.

Περιγράφοντας τη φάση, ο Μουτέ χρησιμοποίησε αρχικά μία βρισιά, πριν σταματήσει για λίγο συνειδητοποιώντας τι είχε μόλις πει. Την ώρα που το κοινό γελούσε, η δημοσιογράφος Τζένι Ντράμοντ τού ζήτησε χαριτολογώντας να αποφύγει τις βωμολοχίες και του έδωσε ξανά το μικρόφωνο.

Η συνέχεια δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Ο Γάλλος επανέλαβε αμέσως την ίδια λέξη τρεις φορές, αναγκάζοντας τη δημοσιογράφο να του πάρει το μικρόφωνο και να ζητήσει συγγνώμη από τους θεατές.

Όταν στη συνέχεια δέχθηκε νέα ερώτηση για τη νίκη του, απάντησε ξανά με την ίδια βρισιά, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της συνέντευξης. Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια της μετάδοσης απολογήθηκε και στους τηλεθεατές από το στούντιο.

Αργότερα, ο Μουτέ επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό. Σε σχόλιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του τουρνουά ανέφερε ότι «απλώς έκανε πλάκα» και εξέφρασε την ελπίδα να μην προσβλήθηκε κανείς από τη συμπεριφορά του.

Το ύψος της ποινής προκάλεσε συζητήσεις, καθώς οι κανονισμοί της ATP προβλέπουν συνήθως πρόστιμο έως 5.000 δολαρίων για κάθε περιστατικό χρήσης υβριστικής γλώσσας. Στην περίπτωση του Μουτέ, ωστόσο, οι αρμόδιοι έκριναν ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε «ανάρμοστη συμπεριφορά», μια βαρύτερη παράβαση που αφορά ενέργειες οι οποίες θεωρείται ότι πλήττουν τη διοργάνωση ή τη δημόσια εικόνα του αθλήματος.

Ο Γάλλος τενίστας έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η υπόθεση θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή της ATP, η οποία θα αποφασίσει αν το πρόστιμο θα παραμείνει σε ισχύ ή θα τροποποιηθεί.

Με πληροφορίες από The Athletic